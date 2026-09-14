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Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) виниловая пластинка

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Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) - фото 1
Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) - фото 2
Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Мураками
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) - фото 1
  • Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) - фото 2
  • Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735069
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Мураками
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Минуты, Догвилль, Гений (тебе), Нулевой километр, Среди акул, Про Урал, 364, Легенда, Кепочка, 52 герца, Пошуршали листьями, Только хорошее (Live), Бред, В Белом море, В горы, Adios, Мосты, Говори, Наш страх, За стеной, Вали домой, Наутёк, Супермен, Честности нет
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Минуты, Догвилль, Гений (тебе), Нулевой километр, Среди акул, Про Урал, 364, Легенда, Кепочка, 52 герца, Пошуршали листьями, Только хорошее (Live), Бред, В Белом море, В горы, Adios, Мосты, Говори, Наш страх, За стеной, Вали домой, Наутёк, Супермен, Честности нет



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Мураками
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Минуты, Догвилль, Гений (тебе), Нулевой километр, Среди акул, Про Урал, 364, Легенда, Кепочка, 52 герца, Пошуршали листьями, Только хорошее (Live), Бред, В Белом море, В горы, Adios, Мосты, Говори, Наш страх, За стеной, Вали домой, Наутёк, Супермен, Честности нет
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Минуты, Догвилль, Гений (тебе), Нулевой километр, Среди акул, Про Урал, 364, Легенда, Кепочка, 52 герца, Пошуршали листьями, Только хорошее (Live), Бред, В Белом море, В горы, Adios, Мосты, Говори, Наш страх, За стеной, Вали домой, Наутёк, Супермен, Честности нет


Теги товара: Цветной винил
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