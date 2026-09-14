John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка
Дебютный альбом покойного блюзмена Джона Кэмпбелла на лейбле Elektra, "One Believer", практически не вписывался в какие-либо тенденции крупных лейблов и поп-музыки того времени. Помимо "Living with the Law" Криса Уитли, это был единственный альбом в стиле рутс, выпущенный на крупном лейбле в 1991 году. Глубоко атмосферный альбом, полный едва уловимого мерцания органа и теплых гитарных текстур, которые подчеркивают мечтательную, призрачную сторону блюза больше, чем четкий ритмичный рок, которым Кэмпбелл был известен в клубах и который он представил на следующем альбоме, «Howlin' Mercy». Такие треки, как «Angel of Sorrow», «World of Trouble» и «Wild Streak», предлагают мерцающие эмбиентные текстуры, из которых блюз, кажется, просачивается из ниоткуда. Кэмпбелл жил и работал в Нью-Йорке, и его музыка, безусловно, находилась под влиянием этой ночной обстановки. Это прекрасные песни, которые наслаждаются тенями и сдержанностью, обнажая свои зубы в нужные моменты. Магия придорожного бара раскрывается в песнях «Couldn't Do Nothin'», «Devil In My Closet» и «Person to Person». Последние два трека альбома, «Take Me Down» и заглавная песня, угрожающи в своей убедительности и жутковато болотисты в своем исполнении. Альбом "One Believer" выпущен ограниченным тиражом в 750 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на полупрозрачном синем виниле и включает в себя вкладыш.
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