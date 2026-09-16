Bruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая пластинка
Мировая мегазвезда и 16-кратный обладатель премии «Грэмми» Бруно Марс выпускает долгожданный новый сольный альбом «The Romantic» Лимитированное издание на красном виниле Это первый сольный релиз Марса после его знакового альбома «24K Magic» 2016 года. Но Бруно Марс не исчезал из поля зрения в эти годы. Напротив, он продолжает доказывать, что является одной из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии. Он укрепил свою огромную популярность благодаря великолепному сотрудничеству с Андерсоном .Пааком в составе дуэта Silk Sonic, а также благодаря хитам, записанным совместно с Леди Гагой и ROS?. По состоянию на 2026 год он получил как минимум семь бриллиантовых сертификатов RIAA за песни, включая "Just the Way You Are", которая теперь является самой сертифицированной песней в истории (21 платиновый сертификат RIAA), "Uptown Funk" (с участием Марка Ронсона), "Grenade", "That's What I Like", "When I Was Your Man", "Locked Out of Heaven" и "The Lazy Song". Главный сингл, «I Just Might», был выпущен 9 января 2026 года. Концертный тур в поддержку альбома, «The Romantic Tour» запланирован на период с апреля по октябрь 2026 года и будет включать 41 концерт в Северной Америке и Европе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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