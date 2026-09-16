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Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка

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Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка - фото 1
Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Cooke
Альбом (сингл)
Night Beat
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка - фото 1
  • Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Cooke
Альбом (сингл)
Night Beat
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody Knows The Trouble I've Seen, Lost And Lookin', Mean Old World, Please Don't Drive Me Away, I Lost Everything, Get Yourself Another Fool, Little Red Rooster, Laughin' And Clownin', Trouble Blues, You Gotta Move, Fool's Paradise, Shake, Rattle And Roll
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Knows The Trouble I've Seen, Lost And Lookin', Mean Old World, Please Don't Drive Me Away, I Lost Everything, Get Yourself Another Fool, Little Red Rooster, Laughin' And Clownin', Trouble Blues, You Gotta Move, Fool's Paradise, Shake, Rattle And Roll



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Cooke
Альбом (сингл)
Night Beat
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody Knows The Trouble I've Seen, Lost And Lookin', Mean Old World, Please Don't Drive Me Away, I Lost Everything, Get Yourself Another Fool, Little Red Rooster, Laughin' And Clownin', Trouble Blues, You Gotta Move, Fool's Paradise, Shake, Rattle And Roll
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Knows The Trouble I've Seen, Lost And Lookin', Mean Old World, Please Don't Drive Me Away, I Lost Everything, Get Yourself Another Fool, Little Red Rooster, Laughin' And Clownin', Trouble Blues, You Gotta Move, Fool's Paradise, Shake, Rattle And Roll


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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