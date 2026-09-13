Duran Duran - Greatest (5021732830470) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Greatest
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717387
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732830470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Greatest
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Is There Something I Should Know?, The Reflex, A View To A Kill, Ordinary World, Save A Prayer (Single Version), Rio (US Edit), Hungry Like The Wolf, Girls On Film, Planet Earth (Single Version), Union Of The Snake, New Moon On Monday, The Wild Boys, Notorious, I Don't Want Your Love (Shep Pettibone Mix), All She Wants Is (Single Mix), Electric Barbarella (Radio Edit), Serious (Single Edit), Skin Trade (Radio Cut), Come Undone (Edit)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duran Duran - Greatest (5021732830470) виниловая пластинка
Duran Duran Greatest сборник лучших хитов группы, впервые с момента его первоначального выпуска в 1998 году переиздается на виниле. В Greatest вошли 19 классических хитов Duran Duran, включая Rio Reflex Ordinary World Come Undone Hungry Like The Wolf Girls on Film и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732830470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Greatest
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Is There Something I Should Know?, The Reflex, A View To A Kill, Ordinary World, Save A Prayer (Single Version), Rio (US Edit), Hungry Like The Wolf, Girls On Film, Planet Earth (Single Version), Union Of The Snake, New Moon On Monday, The Wild Boys, Notorious, I Don't Want Your Love (Shep Pettibone Mix), All She Wants Is (Single Mix), Electric Barbarella (Radio Edit), Serious (Single Edit), Skin Trade (Radio Cut), Come Undone (Edit)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Duran Duran Greatest сборник лучших хитов группы, впервые с момента его первоначального выпуска в 1998 году переиздается на виниле. В Greatest вошли 19 классических хитов Duran Duran, включая Rio Reflex Ordinary World Come Undone Hungry Like The Wolf Girls on Film и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Duran Duran - Greatest (5021732830470) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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