Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка
Акустический альбом» — третий студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Был записан в 1998 году на студии «Мелодия», выпущен в марте 1999 года. По словам создателей, этот альбом является экспериментом группы в новом для себя жанре с целью демонстрации своей разноплановости. В песнях звучит обилие акустики, что делает альбом непохожим на другие работы группы. Большинство песен носят любовный, трагический и юмористический характер, однако, несмотря на трагизм, присущий большинству композиций, их содержание всё же стоит воспринимать как шуточное. Рабочее название альбома — «Любовь негодяя». В записи приняли участие фолк-певица Марина Капуро, скрипачки Мария Бессонова и Мария Нефёдова, позже присоединившаяся к составу группы. «Акустический альбом» был высоко оценён музыкальными критиками за неординарность и редкую для панк-рок групп изобретательность в аранжировках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Король и Шут, Русский рок, Панк-рок, Limited Edition
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Теги товара: Король и Шут, Русский рок, Панк-рок, Limited Edition
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка надежная, доставили быстро. Несколько песен слегка жуют (только на одной стороне), одну звезду убрал
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сборник с нормальным звучанием. Пришло все в целости и сохранности)
Достоинства:
Комментарий:
Мне пластинка попалась выгнута в дну сторону что снижает качество звука
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка и пластинка на высоте, РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Все устраивает, я очень довольный! Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал на день раньше, прослушал его, нареканий нет
Отзывы о товаре Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка надежная, доставили быстро. Несколько песен слегка жуют (только на одной стороне), одну звезду убрал
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сборник с нормальным звучанием. Пришло все в целости и сохранности)
Достоинства:
Комментарий:
Мне пластинка попалась выгнута в дну сторону что снижает качество звука
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка и пластинка на высоте, РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Все устраивает, я очень довольный! Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал на день раньше, прослушал его, нареканий нет