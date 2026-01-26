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Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка

6 Отзывы
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Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 2
Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 3
Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 4
Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 5
Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 6
Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Акустический альбом
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 2
  • Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 3
  • Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 4
  • Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 5
  • Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 6
  • Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Акустический альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кукла колдуна, Наблюдатель, Бедняжка, Прыгну со скалы, Девушка и граф Песня мушкетёров, Тяни!, Утренний рассвет, Сосиска, Карапуз, Спятил отец, Ведьма и осёл, Екатерина, Арбузная корка, Мотоцикл, Голые коки, Забытые ботинки
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка

Акустический альбом» — третий студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Был записан в 1998 году на студии «Мелодия», выпущен в марте 1999 года. По словам создателей, этот альбом является экспериментом группы в новом для себя жанре с целью демонстрации своей разноплановости. В песнях звучит обилие акустики, что делает альбом непохожим на другие работы группы. Большинство песен носят любовный, трагический и юмористический характер, однако, несмотря на трагизм, присущий большинству композиций, их содержание всё же стоит воспринимать как шуточное. Рабочее название альбома — «Любовь негодяя». В записи приняли участие фолк-певица Марина Капуро, скрипачки Мария Бессонова и Мария Нефёдова, позже присоединившаяся к составу группы. «Акустический альбом» был высоко оценён музыкальными критиками за неординарность и редкую для панк-рок групп изобретательность в аранжировках.

Отзывы о товаре Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка надежная, доставили быстро. Несколько песен слегка жуют (только на одной стороне), одну звезду убрал
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сборник с нормальным звучанием. Пришло все в целости и сохранности)
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Мне пластинка попалась выгнута в дну сторону что снижает качество звука
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка и пластинка на высоте, РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Золотухин В.

Достоинства:


Комментарий:
Все устраивает, я очень довольный! Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал на день раньше, прослушал его, нареканий нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Акустический альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кукла колдуна, Наблюдатель, Бедняжка, Прыгну со скалы, Девушка и граф Песня мушкетёров, Тяни!, Утренний рассвет, Сосиска, Карапуз, Спятил отец, Ведьма и осёл, Екатерина, Арбузная корка, Мотоцикл, Голые коки, Забытые ботинки
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Бельгия
Описание
Акустический альбом» — третий студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Был записан в 1998 году на студии «Мелодия», выпущен в марте 1999 года. По словам создателей, этот альбом является экспериментом группы в новом для себя жанре с целью демонстрации своей разноплановости. В песнях звучит обилие акустики, что делает альбом непохожим на другие работы группы. Большинство песен носят любовный, трагический и юмористический характер, однако, несмотря на трагизм, присущий большинству композиций, их содержание всё же стоит воспринимать как шуточное. Рабочее название альбома — «Любовь негодяя». В записи приняли участие фолк-певица Марина Капуро, скрипачки Мария Бессонова и Мария Нефёдова, позже присоединившаяся к составу группы. «Акустический альбом» был высоко оценён музыкальными критиками за неординарность и редкую для панк-рок групп изобретательность в аранжировках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка надежная, доставили быстро. Несколько песен слегка жуют (только на одной стороне), одну звезду убрал
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сборник с нормальным звучанием. Пришло все в целости и сохранности)
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Мне пластинка попалась выгнута в дну сторону что снижает качество звука
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка и пластинка на высоте, РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Золотухин В.

Достоинства:


Комментарий:
Все устраивает, я очень довольный! Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал на день раньше, прослушал его, нареканий нет


Купить Король И Шут - Акустический альбом (4606344052741) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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