Sensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка
Виниловые пластинки IAO представляют собой уникальное издание для истинных ценителей зарубежного арт-рока и прогрессив-рока. Этот LP формата выполнен в классическом 12-дюймовом размере и отличается высоким качеством звучания, благодаря использованию винила весом 180 грамм. Особенным акцентом пластинки является её стильный синий цвет, который придаёт ей не только аудиофильскую ценность, но и эстетическую привлекательность. Обе внешние составляющие - как винил, так и конверт - сохраняются в идеальном состоянии (Still Sealed, SS), что гарантирует вам первозданное качество и безупречный внешний вид. Произведённая в Италии, эта виниловая пластинка от бренда IAO станет настоящим украшением вашей коллекции, сочетая в себе европейскую изысканность и музыкальное наследие прогрессивного рока. Идеально подходит для прослушивания под атмосферное настроение или в качестве ценного экспоната вашей персональной фонотеки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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