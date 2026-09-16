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John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка

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John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка - фото 1
John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Lord Fonda
Альбом (сингл)
Walk Again
Жанр
Indie Pop
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707746
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CITIZEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
CITIZEN Records
Barcode
[3516628380815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Lord Fonda
Альбом (сингл)
Walk Again
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Intro?tus (edit), A Descent Melody, Antarctica, Together Again feat Gabriel Afathi (vocal version), We Can’t Breathe (edit video), Walk Again, Cr?me, Race for Nothing, Little Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка

Альбом Джона Лорда Фонды, который выпущен в 2014 году. Музыка на этом альбоме сочетает элементы электроники, инди и попа. Джон Лорд Фонда известен своим уникальным стилем и мелодичным подходом к созданию музыки.

Отзывы о товаре John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CITIZEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
CITIZEN Records
Barcode
[3516628380815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Lord Fonda
Альбом (сингл)
Walk Again
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Intro?tus (edit), A Descent Melody, Antarctica, Together Again feat Gabriel Afathi (vocal version), We Can’t Breathe (edit video), Walk Again, Cr?me, Race for Nothing, Little Jazz
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом Джона Лорда Фонды, который выпущен в 2014 году. Музыка на этом альбоме сочетает элементы электроники, инди и попа. Джон Лорд Фонда известен своим уникальным стилем и мелодичным подходом к созданию музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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