Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка
Впервые на виниле, расширенная версия компиляции лучших хитов легендарной американской певицы в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел, Ареты Франклин Легендарная карьера Ареты Франклин неожиданно возродилась в 1980-х, когда она подписала контракт с Arista Records, и на этом сборнике собраны ее самые большие хиты 80-х, 90-х годов и нового тысячелетия. В нем представлены лучшие работы Ареты с такими выдающимися артистами, как Элтон Джон, Уитни Хьюстон, Джордж Майкл, Eurythmics и другими. Knew You Were Waiting: The Best Of Aretha Franklin 1980-2014, выпущенный на CD в 2012 году, состоит из 18 треков на двух пластинках и включает в том числе ее кавер на "Jumpin 'Jack Flash" (продюсер Кит Ричардс), ее дуэты с Джорджем Майклом ("I Knew You Were Waiting (For Me)"), Элтоном Джоном ("Through the Storm"), Уитни Хьюстон ("It Isn’t, It Wasn’t, I Ain’t Never Gonna Be"), а также новый трек специально для этого винилового издания - кавер Ареты на «Rolling In The Deep» Адель из ее альбома 2014 года. Так же обновлено название компиляции, которая раньше называлась Knew You Were Waiting: The Best Of Aretha Franklin 1980-1998.
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