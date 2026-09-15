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4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка

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4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 1
4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 2
4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 3
4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 4
4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 5
4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
Under Jolly Roger
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NOISE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538844672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
Under Jolly Roger
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under Jolly Roger, War In The Gutter, Raw Ride, Beggars Night, Raise Your Fist, Land Of Ice, Diamonds Of The Black Chest, Merciless Game
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Under Jolly Roger, War In The Gutter, Raw Ride, Beggars Night, Raise Your Fist, Land Of Ice, Diamonds Of The Black Chest, Merciless Game

Отзывы о товаре 4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
NOISE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538844672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
Under Jolly Roger
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under Jolly Roger, War In The Gutter, Raw Ride, Beggars Night, Raise Your Fist, Land Of Ice, Diamonds Of The Black Chest, Merciless Game
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Under Jolly Roger, War In The Gutter, Raw Ride, Beggars Night, Raise Your Fist, Land Of Ice, Diamonds Of The Black Chest, Merciless Game
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить 4050538844672, Running Wild, Under Jolly Roger (coloured) виниловая пластинка - по цене 5340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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