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The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка

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The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Abbey Road
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401663
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beatles, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beatles, The

Коллекция Beatles, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577915123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Abbey Road
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come Together, Something, Maxwell’s Silver Hammer, Oh! Darling, Octopus’s Garden, I Want You (She’s So Heavy), Here Comes The Sun, Because, You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr Mustard, Polythene Pam, She Came In Through The Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight, The End
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка

Track List

A1Come Together4:21
A2Something3:03
A3Maxwell's Silver Hammer3:27
A4Oh! Darling3:27
A5Octopus's Garden2:51
A6I Want You (She's So Heavy)7:47
B1Here Comes The Sun3:05
B2Because2:46
B3You Never Give Me Your Money4:02
B4Sun King2:27
B5Mean Mr. Mustard1:06
B6Polythene Pam1:13
B7She Came In Through The Bathroom Window1:57
B8Golden Slumbers1:32
B9Carry That Weight1:37
B10The End2:20
B11Her Majesty0:23



Теги товара: The Beatles, Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка приехала на день раньше. Целая, работает. Спасибо.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577915123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Abbey Road
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come Together, Something, Maxwell’s Silver Hammer, Oh! Darling, Octopus’s Garden, I Want You (She’s So Heavy), Here Comes The Sun, Because, You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr Mustard, Polythene Pam, She Came In Through The Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight, The End
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Come Together4:21
A2Something3:03
A3Maxwell's Silver Hammer3:27
A4Oh! Darling3:27
A5Octopus's Garden2:51
A6I Want You (She's So Heavy)7:47
B1Here Comes The Sun3:05
B2Because2:46
B3You Never Give Me Your Money4:02
B4Sun King2:27
B5Mean Mr. Mustard1:06
B6Polythene Pam1:13
B7She Came In Through The Bathroom Window1:57
B8Golden Slumbers1:32
B9Carry That Weight1:37
B10The End2:20
B11Her Majesty0:23


Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка приехала на день раньше. Целая, работает. Спасибо.


The Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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