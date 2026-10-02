The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 570 руб.
В наличии
Код товара: 401664
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 570 руб.
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Коллекция Beatles, The
Коллекция Beatles, The
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Beatles - Abbey Road (0602577915123) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 15 570 руб.3893 руб. в СплитThe Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинк...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Come Together
|4:21
|A2
|Something
|3:03
|A3
|Maxwell's Silver Hammer
|3:27
|A4
|Oh! Darling
|3:27
|A5
|Octopus's Garden
|2:51
|A6
|I Want You (She's So Heavy)
|7:47
|B1
|Here Comes The Sun
|3:05
|B2
|Because
|2:46
|B3
|You Never Give Me Your Money
|4:02
|B4
|Sun King
|2:27
|B5
|Mean Mr. Mustard
|1:06
|B6
|Polythene Pam
|1:13
|B7
|She Came In Through The Bathroom Window
|1:57
|B8
|Golden Slumbers
|1:32
|B9
|Carry That Weight
|1:37
|B10
|The End
|2:20
Abbey Road Sessions
|C1
|I Want You (She's So Heavy) (Trident Recording Session & Reduction Mix)
|C2
|Goodbye (Home Demo)
|C3
|Something (Studio Demo)
|C4
|The Ballad Of John And Yoko (Take 7)
|C5
|Old Brown Shoe (Take 2)
|D1
|Oh! Darling (Take 4)
|D2
|Octopus's Garden (Take 9)
|D3
|You Never Give Me Your Money (Take 36)
|D4
|Her Majesty (Takes 1-3)
|D5
|Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1-3 / Medley)
|D6
|Here Comes The Sun (Take 9)
|D7
|Maxwell's Silver Hammer (Take 12)
|E1
|Come Together (Take 5)
|E2
|The End (Take 3)
|E3
|Come And Get It (Studio Demo)
|E4
|Sun King (Take 20)
|E5
|Mean Mr Mustard (Take 20)
|E6
|Polythene Pam (Take 27)
|E7
|She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)
|E8
|Because (Take 1 - Instrumental)
|F1
|The Long One (Trial Edit & Mix - 30 July 1969)
|F2
|Something (Take 39 - Instrumental - Strings Only)
|F3
|Golden Slumbers/Carry That Weight (Take 17 - Instrumental - Strings & Brass Only)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Come Together
|4:21
|A2
|Something
|3:03
|A3
|Maxwell's Silver Hammer
|3:27
|A4
|Oh! Darling
|3:27
|A5
|Octopus's Garden
|2:51
|A6
|I Want You (She's So Heavy)
|7:47
|B1
|Here Comes The Sun
|3:05
|B2
|Because
|2:46
|B3
|You Never Give Me Your Money
|4:02
|B4
|Sun King
|2:27
|B5
|Mean Mr. Mustard
|1:06
|B6
|Polythene Pam
|1:13
|B7
|She Came In Through The Bathroom Window
|1:57
|B8
|Golden Slumbers
|1:32
|B9
|Carry That Weight
|1:37
|B10
|The End
|2:20
Abbey Road Sessions
|C1
|I Want You (She's So Heavy) (Trident Recording Session & Reduction Mix)
|C2
|Goodbye (Home Demo)
|C3
|Something (Studio Demo)
|C4
|The Ballad Of John And Yoko (Take 7)
|C5
|Old Brown Shoe (Take 2)
|D1
|Oh! Darling (Take 4)
|D2
|Octopus's Garden (Take 9)
|D3
|You Never Give Me Your Money (Take 36)
|D4
|Her Majesty (Takes 1-3)
|D5
|Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1-3 / Medley)
|D6
|Here Comes The Sun (Take 9)
|D7
|Maxwell's Silver Hammer (Take 12)
|E1
|Come Together (Take 5)
|E2
|The End (Take 3)
|E3
|Come And Get It (Studio Demo)
|E4
|Sun King (Take 20)
|E5
|Mean Mr Mustard (Take 20)
|E6
|Polythene Pam (Take 27)
|E7
|She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)
|E8
|Because (Take 1 - Instrumental)
|F1
|The Long One (Trial Edit & Mix - 30 July 1969)
|F2
|Something (Take 39 - Instrumental - Strings Only)
|F3
|Golden Slumbers/Carry That Weight (Take 17 - Instrumental - Strings & Brass Only)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка - стоимость товара 15570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинка