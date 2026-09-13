Микаэл Таривердиев - Коллекция (Numbered, 7Lp Box) (4680068804244) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Коллекция
Жанр
Ретро
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718239
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Коллекция
Жанр
Ретро
Трек-лист
"Ирония судьбы, или с легким паром". Выпуск 1975 года, "Ночные забавы". Тихая музыка, "Воспоминание о Венеции". Тихая музыка, Музыка кино, Отражения тишины, "17 мгновений весны", "До свидания, мальчики". Тихая музыка. Ретро
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Микаэл Таривердиев - Коллекция (Numbered, 7Lp Box) (4680068804244) виниловая пластинка
Микаэл Таривердиев (1931-1996) - композитор, народный артист России, автор музыки к 132 фильмам, инструментальных концертов, опер, балетов, вокальной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Коллекция
Жанр
Ретро
Трек-лист
"Ирония судьбы, или с легким паром". Выпуск 1975 года, "Ночные забавы". Тихая музыка, "Воспоминание о Венеции". Тихая музыка, Музыка кино, Отражения тишины, "17 мгновений весны", "До свидания, мальчики". Тихая музыка. Ретро
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Микаэл Таривердиев (1931-1996) - композитор, народный артист России, автор музыки к 132 фильмам, инструментальных концертов, опер, балетов, вокальной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Микаэл Таривердиев - Коллекция (Numbered, 7Lp Box) (4680068804244) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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