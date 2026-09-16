Владимир Высоцкий - В Записях Михаила Шемякина (7Lp Box) (4680068802059) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
В Записях Михаила Шемякина
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб.
В наличии
Код товара: 718224
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17 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
В Записях Михаила Шемякина
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Тот, кто раньше с нею был, До свиданья, Таня, Красное, зеленое..., Дайте собакам мяса…, Весна еще в начале…, Бодайбо, Стахановец, О нашей встрече…, Про Сивку-Бурку (фрагмент), Речечка, Рецидивист, Четыре масти, Формулировка, Счетчик, Уголовный кодекс, Любовные дела, Стукач, Так оно и есть…, Эй, шофер…, Побег на рывок, Тау Кита, Марш космических негодяев, Патриции, Второе «Я», Еще не вечер, Пиратская песня, На Перовском на базаре…, Марафон, На дистанции - четверка первачей…, В Ленинграде-городе…,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Высоцкий - В Записях Михаила Шемякина (7Lp Box) (4680068802059) виниловая пластинка
Уникальные записи Владимира Высоцкого, сделанные Михаилом Шемякиным – известным художником, скульптором и другом певца. Ни одна из профессиональных записей Высоцкого не может соперничать с коллекцией Шемякина по объему,чистоте звучания, исключительному подбору песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
В Записях Михаила Шемякина
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Тот, кто раньше с нею был, До свиданья, Таня, Красное, зеленое..., Дайте собакам мяса…, Весна еще в начале…, Бодайбо, Стахановец, О нашей встрече…, Про Сивку-Бурку (фрагмент), Речечка, Рецидивист, Четыре масти, Формулировка, Счетчик, Уголовный кодекс, Любовные дела, Стукач, Так оно и есть…, Эй, шофер…, Побег на рывок, Тау Кита, Марш космических негодяев, Патриции, Второе «Я», Еще не вечер, Пиратская песня, На Перовском на базаре…, Марафон, На дистанции - четверка первачей…, В Ленинграде-городе…,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Голландия
Уникальные записи Владимира Высоцкого, сделанные Михаилом Шемякиным – известным художником, скульптором и другом певца. Ни одна из профессиональных записей Высоцкого не может соперничать с коллекцией Шемякина по объему,чистоте звучания, исключительному подбору песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Купить Владимир Высоцкий - В Записях Михаила Шемякина (7Lp Box) (4680068802059) виниловая пластинка - по цене 17670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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