Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка
К 75-летнему юбилею Владимира Высоцкого компании SoLyd Records и Bomba Music приурочили уникальный коллекционный набор - 6 виниловых альбомов с песнями из наиболее известных и популярных концертов великого барда. Более 150 тщательно отреставрированных песен, выверенных фонограмм дают возможность слушателю почувствовать себя в зрительном зале, полностью окунуться в атмосферу легендарных концертов Высоцкого: в Нью-Йорке и Торонто, в Кельне и московском НИКФИ, в ДК им. Парижской Коммуны и в ДК «Юбилейный». Теплый звук долгоиграющих пластинок позволяет вернуться в виниловые семидесятые и восьмидесятые, когда ничто еще не предвещало появление цифровых носителей. Если Концерт в Нью-Йорке и Концерт в Торонто в свое время выходили мизерным тиражом в США, то другие записи на виниле издаются впервые.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка