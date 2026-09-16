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Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерты
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 730 руб. 
Начислим 566 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718223
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка
17 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерты
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам, Дайте собакам мяса, Зарисовка из детства, Баллада о детстве, Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука, Зарисовка о Ленинграде, Письмо к другу, Какой-то вояка заехал в Монако (фрагмент) / Передо мной любой факир - ну просто карлик, Бег иноходца, Антиалкогольная, Что же ты, зараза, бровь себе подбрила, Городской романс, Смотрины, Пародия на плохой детектив, Про Дж
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка

К 75-летнему юбилею Владимира Высоцкого компании SoLyd Records и Bomba Music приурочили уникальный коллекционный набор - 6 виниловых альбомов с песнями из наиболее известных и популярных концертов великого барда. Более 150 тщательно отреставрированных песен, выверенных фонограмм дают возможность слушателю почувствовать себя в зрительном зале, полностью окунуться в атмосферу легендарных концертов Высоцкого: в Нью-Йорке и Торонто, в Кельне и московском НИКФИ, в ДК им. Парижской Коммуны и в ДК «Юбилейный». Теплый звук долгоиграющих пластинок позволяет вернуться в виниловые семидесятые и восьмидесятые, когда ничто еще не предвещало появление цифровых носителей. Если Концерт в Нью-Йорке и Концерт в Торонто в свое время выходили мизерным тиражом в США, то другие записи на виниле издаются впервые.



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерты
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам, Дайте собакам мяса, Зарисовка из детства, Баллада о детстве, Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука, Зарисовка о Ленинграде, Письмо к другу, Какой-то вояка заехал в Монако (фрагмент) / Передо мной любой факир - ну просто карлик, Бег иноходца, Антиалкогольная, Что же ты, зараза, бровь себе подбрила, Городской романс, Смотрины, Пародия на плохой детектив, Про Дж
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Голландия
Описание
К 75-летнему юбилею Владимира Высоцкого компании SoLyd Records и Bomba Music приурочили уникальный коллекционный набор - 6 виниловых альбомов с песнями из наиболее известных и популярных концертов великого барда. Более 150 тщательно отреставрированных песен, выверенных фонограмм дают возможность слушателю почувствовать себя в зрительном зале, полностью окунуться в атмосферу легендарных концертов Высоцкого: в Нью-Йорке и Торонто, в Кельне и московском НИКФИ, в ДК им. Парижской Коммуны и в ДК «Юбилейный». Теплый звук долгоиграющих пластинок позволяет вернуться в виниловые семидесятые и восьмидесятые, когда ничто еще не предвещало появление цифровых носителей. Если Концерт в Нью-Йорке и Концерт в Торонто в свое время выходили мизерным тиражом в США, то другие записи на виниле издаются впервые.


Теги товара: Эстрада
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) виниловая пластинка - по цене 17730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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