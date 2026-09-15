Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка
«Roots» — шестая студийная работа Sepultura и последний альбом группы с участием Макса Кавалеры, вокалиста, ритм-гитариста и одного из основателей коллектива. Они начали экспериментировать с латино-ритмами и медленными темпами еще на предыдущем альбоме «Chaos A.D.» (1993). Но на «Roots» бразильских мотивов стало еще больше. Звучание и стилистика «Roots» — это также дань уважения маргинализированному коренному населению Бразилии и их культуре. В песне «Its?ri» есть куплет на языке шаванте, который также появляется в треке «Born Stubborn» и в каком-то смысле служит связующей нитью между композициями альбома. На «Roots» группа стала больше экспериментировать и работать с другими музыкантами. В записи трека «Lookaway» приняли участие вокалист Korn Джонатан Дэвис, DJ Lethal (участник Limp Bizkit и House of Pain) и Майк Паттон (фронтмен Mr. Bungle и Faith No More). С момента релиза мировой тираж «Roots» превысил 2 млн копий.
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