Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Mothership
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 540 руб.
В наличии
Код товара: 721440
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16 540 руб.
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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227954109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Mothership
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Times Bad Times, Communication Breakdown, Dazed And Confused, Babe I'm Gonna Leave You, Whole Lotta Love, Ramble On, Heartbreaker, Immigrant Song, Since I've Been Loving You, Rock And Roll, Black Dog, When The Levee Breaks, Stairway To Heaven, The Song Remains The Same, Over The Hills And Far Away, D'Yer Maker, No Quarter, Trampled Under Foot, Houses Of The Holy, Kashmir, Nobody's Fault But Mine, Achilles Last Stand, In The Evening, All Of My Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
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Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227954109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Mothership
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Times Bad Times, Communication Breakdown, Dazed And Confused, Babe I'm Gonna Leave You, Whole Lotta Love, Ramble On, Heartbreaker, Immigrant Song, Since I've Been Loving You, Rock And Roll, Black Dog, When The Levee Breaks, Stairway To Heaven, The Song Remains The Same, Over The Hills And Far Away, D'Yer Maker, No Quarter, Trampled Under Foot, Houses Of The Holy, Kashmir, Nobody's Fault But Mine, Achilles Last Stand, In The Evening, All Of My Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Led Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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