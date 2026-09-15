Depeche Mode - Sounds Of The Universe - The 12" Singles (Box) (0196587653514) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Depeche Mode - Sounds Of The Universe - The 12" Singles (Box) (0196587653514) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wrong (Album Version), Wrong (Thin White Duke Remix), Wrong (Trentemxller Club Remix), Wrong (Caspa Remix), Wrong (Magda's Scallop Funk Mix), Wrong (D.I.M. Vs Boys Noize Remix), Wrong (Trentemxller Club Remix Dub), Oh Well (Black Light Odyssey Remix), Peace (Single Version), Peace (Sixtoes Remix), Come Back (Jonsi Remix), Peace (Ben Klock Remix), Peace (the Japanese Popstars Remix), Peace (Sid Lerock Remix), Peace (Justus Kvhncke Extended Disco Club Vocal Remix), Peace (the Exploding Plastic Inevitable Jk Disco Dub), Peace (Pan/Tone Remix), Fragile Tension (Stephan Bodzin Remix), Fragile Tension (Kris Menace's Love On Laserdisc Remix), Hole To Feed (Popof Vocal Mix), Hole To Feed (Paul Woolford's Easyfun Ethereal Disco Mix), Perfect (Roger Sanchez Club Mix), Perfect (RaRosario Dub), Peace (Hervi's 'Warehouse Frequencies' Remix), Peace (Sander Van Doorn Remix), Fragile Tension (Radio Mix), Hole To Feed (Radio Mix), Come Back (Sixtoes Remix), Fragile Tension (Laidback Luke Remix), Fragile Tension (Peter Bjorn and John Remix), Hole To Feed (Joebot Remix), Perfect (Ra& Craig Club Mix), Fragile Tension (Solo Loves Panorama Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition
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