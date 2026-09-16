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Depeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Depeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) виниловая пластинка

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Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 5
Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 6
Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 7
Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
DELTA MACHINE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 5
  • Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 6
  • Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 7
  • Depeche Mode - Delta Machine - The 12&quot; Singles (0196587653613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 660 руб. 
Начислим 534 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Depeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) виниловая пластинка
16 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587653613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
DELTA MACHINE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Трек-лист
Heaven/12BONG 44: Heaven (Blawan Dub), Heaven (Owlle Remix), Heaven (Steps To Heaven Voxdub), Heaven (Matthew Dear Vs. Audion Instrumental Mix), Soothe My Soul (Joris Delacroix Remix), Soothe My Soul (Black Asteroid Remix), Soothe My Soul (Gregor Tresher Soothed Remix), Heaven/L12BONG 44: Heaven (Blawan Remix), Heaven (Steps To Heaven Rmx), Heaven (Matthew Dear Vs. Audion Vocal Mix), Heaven (Live Studio Session), Soothe My Soul/12BONG 45: Soothe My Soul (Steve Angello Vs. Jacques Lu Cont Remix),
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) виниловая пластинка

Коллекционная серия 12-дюймовых виниловых синглов Depeche Mode продолжится в октябре релизом Delta Machine: The 12? Singles. Ограниченное пронумерованное издание.. В комплект вошли шесть макси-синглов на виниле, включающие синглы с Delta Machine, первого лонгплея, записанного группой для Columbia Records: Heaven (оригинальный релиз: март 2013 г.), Soothe My Soul (оригинальный релиз: май 2013 г.) и «Should Be Higher» (оригинальный релиз: октябрь 2013 г.). На DELTA MACHINE - THE 12 INCHES SINGLES, помимо переизданий оригинального макси-сингла, есть еще три недавно скомпилированных диска с ремиксами, даб-миксами, инструментальными и концертными версиями, радиомиксами и бонус-треком Goodbye (Gesaffelstein Remix). Каждый бокс-сет этой серии посвящен синглам с определенного альбома Depeche Mode. Треки аудиофильских макси-синглов были ремастированы на основе оригинальных пленок. Дизайн коробок основан на оригинальных альбомах, оформление обложек собранных 12-дюймовых дисков соответствует их оригиналам. Depeche Mode записали свой 13-й альбом Delta Machine в 2012 году в студии Sound Design в Санта-Барбаре, Калифорния, и в Jungle City Studios в Нью-Йорке. Здесь музыканты в третий раз работали с продюсером Беном Хиллером, который уже участвовал в работе над предыдущими альбомами Playing The Angel (2005) и Sounds Of The Universe (2009). Сведением лонгплея занимался легендарный звукорежиссер Флуд, который также работал над альбомами Violator (1990) и Songs Of Faith And Devotion (1993). После выхода пластинки в марте 2013 года группа представила свою новую работу вживую в туре Delta Machine, который начался 4 мая в Ницце и завершился 7 марта 2014 года в Москве.



Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition

Отзывы о товаре Depeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587653613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
DELTA MACHINE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Трек-лист
Heaven/12BONG 44: Heaven (Blawan Dub), Heaven (Owlle Remix), Heaven (Steps To Heaven Voxdub), Heaven (Matthew Dear Vs. Audion Instrumental Mix), Soothe My Soul (Joris Delacroix Remix), Soothe My Soul (Black Asteroid Remix), Soothe My Soul (Gregor Tresher Soothed Remix), Heaven/L12BONG 44: Heaven (Blawan Remix), Heaven (Steps To Heaven Rmx), Heaven (Matthew Dear Vs. Audion Vocal Mix), Heaven (Live Studio Session), Soothe My Soul/12BONG 45: Soothe My Soul (Steve Angello Vs. Jacques Lu Cont Remix),
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Коллекционная серия 12-дюймовых виниловых синглов Depeche Mode продолжится в октябре релизом Delta Machine: The 12? Singles. Ограниченное пронумерованное издание.. В комплект вошли шесть макси-синглов на виниле, включающие синглы с Delta Machine, первого лонгплея, записанного группой для Columbia Records: Heaven (оригинальный релиз: март 2013 г.), Soothe My Soul (оригинальный релиз: май 2013 г.) и «Should Be Higher» (оригинальный релиз: октябрь 2013 г.). На DELTA MACHINE - THE 12 INCHES SINGLES, помимо переизданий оригинального макси-сингла, есть еще три недавно скомпилированных диска с ремиксами, даб-миксами, инструментальными и концертными версиями, радиомиксами и бонус-треком Goodbye (Gesaffelstein Remix). Каждый бокс-сет этой серии посвящен синглам с определенного альбома Depeche Mode. Треки аудиофильских макси-синглов были ремастированы на основе оригинальных пленок. Дизайн коробок основан на оригинальных альбомах, оформление обложек собранных 12-дюймовых дисков соответствует их оригиналам. Depeche Mode записали свой 13-й альбом Delta Machine в 2012 году в студии Sound Design в Санта-Барбаре, Калифорния, и в Jungle City Studios в Нью-Йорке. Здесь музыканты в третий раз работали с продюсером Беном Хиллером, который уже участвовал в работе над предыдущими альбомами Playing The Angel (2005) и Sounds Of The Universe (2009). Сведением лонгплея занимался легендарный звукорежиссер Флуд, который также работал над альбомами Violator (1990) и Songs Of Faith And Devotion (1993). После выхода пластинки в марте 2013 года группа представила свою новую работу вживую в туре Delta Machine, который начался 4 мая в Ницце и завершился 7 марта 2014 года в Москве.


Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition
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Depeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) виниловая пластинка - по цене 16660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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