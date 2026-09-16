Depeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Depeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) виниловая пластинка
Коллекционная серия 12-дюймовых виниловых синглов Depeche Mode продолжится в октябре релизом Delta Machine: The 12? Singles. Ограниченное пронумерованное издание.. В комплект вошли шесть макси-синглов на виниле, включающие синглы с Delta Machine, первого лонгплея, записанного группой для Columbia Records: Heaven (оригинальный релиз: март 2013 г.), Soothe My Soul (оригинальный релиз: май 2013 г.) и «Should Be Higher» (оригинальный релиз: октябрь 2013 г.). На DELTA MACHINE - THE 12 INCHES SINGLES, помимо переизданий оригинального макси-сингла, есть еще три недавно скомпилированных диска с ремиксами, даб-миксами, инструментальными и концертными версиями, радиомиксами и бонус-треком Goodbye (Gesaffelstein Remix). Каждый бокс-сет этой серии посвящен синглам с определенного альбома Depeche Mode. Треки аудиофильских макси-синглов были ремастированы на основе оригинальных пленок. Дизайн коробок основан на оригинальных альбомах, оформление обложек собранных 12-дюймовых дисков соответствует их оригиналам. Depeche Mode записали свой 13-й альбом Delta Machine в 2012 году в студии Sound Design в Санта-Барбаре, Калифорния, и в Jungle City Studios в Нью-Йорке. Здесь музыканты в третий раз работали с продюсером Беном Хиллером, который уже участвовал в работе над предыдущими альбомами Playing The Angel (2005) и Sounds Of The Universe (2009). Сведением лонгплея занимался легендарный звукорежиссер Флуд, который также работал над альбомами Violator (1990) и Songs Of Faith And Devotion (1993). После выхода пластинки в марте 2013 года группа представила свою новую работу вживую в туре Delta Machine, который начался 4 мая в Ницце и завершился 7 марта 2014 года в Москве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition
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