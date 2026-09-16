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Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка

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Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка - фото 1
Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Legendary Recordings
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка - фото 1
  • Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб. 
Начислим 520 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717746
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка
16 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732755346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Legendary Recordings
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
BEETHOVEN - Violin Concerto in D major, Op.61, BEETHOVEN - Violin Concerto in D major, Op.61, Triple Concerto for piano, violin and cello in C major, Op. 56, Triple Concerto for piano, violin and cello in C major, Op. 56, BRAHMS - Violin Concerto in D major, Op. 77, BRAHMS - Violin Concerto in D major, Op. 77, TCHAIKOVSKY - Violin Concerto in D major, Op. 35; Serenade melancolique op. 26, TCHAIKOVSKY - Violin Concerto in D major, Op. 35; Serenade melancolique op. 26, VIVALDI - Le quattro stagion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка

За последние 60 лет Ицхак Перлман зарекомендовал себя как один из величайших скрипачей в истории, на одном уровне с такими великими музыкантами, как Фриц Крейслер, Яша Хейфец и Давид Ойстрах. Этот новый сборник из пяти пластинок – ценное напоминание о его творчестве – представляет собой сборник шедевров для скрипки с оркестром, ставших легендарными записями. Эти записи отражают сотрудничество Ицхака Перлмана с лучшими оркестрами мира и выдающимися дирижёрами: Карло Марией Джулини, Даниэлем Баренбоймом, Йо-Йо Ма и Юджином Орманди. «Совершенно невозможно представить себе современное скрипичное наследие без абсолютного музыкального гения Перлмана» - Даниэль Баренбойм.

Отзывы о товаре Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732755346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Legendary Recordings
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
BEETHOVEN - Violin Concerto in D major, Op.61, BEETHOVEN - Violin Concerto in D major, Op.61, Triple Concerto for piano, violin and cello in C major, Op. 56, Triple Concerto for piano, violin and cello in C major, Op. 56, BRAHMS - Violin Concerto in D major, Op. 77, BRAHMS - Violin Concerto in D major, Op. 77, TCHAIKOVSKY - Violin Concerto in D major, Op. 35; Serenade melancolique op. 26, TCHAIKOVSKY - Violin Concerto in D major, Op. 35; Serenade melancolique op. 26, VIVALDI - Le quattro stagion
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Описание
За последние 60 лет Ицхак Перлман зарекомендовал себя как один из величайших скрипачей в истории, на одном уровне с такими великими музыкантами, как Фриц Крейслер, Яша Хейфец и Давид Ойстрах. Этот новый сборник из пяти пластинок – ценное напоминание о его творчестве – представляет собой сборник шедевров для скрипки с оркестром, ставших легендарными записями. Эти записи отражают сотрудничество Ицхака Перлмана с лучшими оркестрами мира и выдающимися дирижёрами: Карло Марией Джулини, Даниэлем Баренбоймом, Йо-Йо Ма и Юджином Орманди. «Совершенно невозможно представить себе современное скрипичное наследие без абсолютного музыкального гения Перлмана» - Даниэль Баренбойм.
Самовывоз
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Отзывы


Itzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) виниловая пластинка - по цене 16190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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