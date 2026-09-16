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Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка

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Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 1
Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 2
Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 3
Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 4
Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 5
Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 6
Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 7
Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Hits: The Mixes Ep Collection
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 2
  • Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 3
  • Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 4
  • Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 5
  • Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 6
  • Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 7
  • Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 660 руб. 
Начислим 534 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка
16 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Hits: The Mixes Ep Collection
Жанр
Диско
Трек-лист
Daddy Cool, Daddy Cool - Club Mix, Daddy Cool - Remix 2001, Daddy Cool - Nick Raider Radio Mix, Daddy Cool - Lizot X Boney M., Daddy Cool - Jay Frog & Amfree Remix, Lovin' Or Leavin' - B-Side, No Woman No Cry - B-Side, Sunny, Sunny - R3ehab X Boney M., Sunny - Club Mix, Sunny - John Munich & Thorsten Skringer Radio Sax Edit, Sunny - Mousse T. Sexy Disco Club Mix, Sunny - Blank & Jones Summer Vibe Remix, New York City - B-Side, Got A Man On My Mind - B-Side, Rasputin, Rasputin - Maxi Version, Ras
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка

Отпразднуйте 50-летие Boney M. с этим эксклюзивным коллекционным бокс-сетом — настоящим подарком для поклонников диско и поп-музыки! Этот потрясающий бокс-сет из пяти цветных виниловых пластинок воспевает наследие одной из самых влиятельных поп-групп всех времён. Каждая 12-дюймовая пластинка содержит оригинальные синглы и би-сайды, а также редкие версии и ремиксы, в том числе совершенно новый ремикс R3HAB «Sunny» 2025 года, впервые доступный на физическом носителе



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Hits: The Mixes Ep Collection
Жанр
Диско
Трек-лист
Daddy Cool, Daddy Cool - Club Mix, Daddy Cool - Remix 2001, Daddy Cool - Nick Raider Radio Mix, Daddy Cool - Lizot X Boney M., Daddy Cool - Jay Frog & Amfree Remix, Lovin' Or Leavin' - B-Side, No Woman No Cry - B-Side, Sunny, Sunny - R3ehab X Boney M., Sunny - Club Mix, Sunny - John Munich & Thorsten Skringer Radio Sax Edit, Sunny - Mousse T. Sexy Disco Club Mix, Sunny - Blank & Jones Summer Vibe Remix, New York City - B-Side, Got A Man On My Mind - B-Side, Rasputin, Rasputin - Maxi Version, Ras
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Описание
Отпразднуйте 50-летие Boney M. с этим эксклюзивным коллекционным бокс-сетом — настоящим подарком для поклонников диско и поп-музыки! Этот потрясающий бокс-сет из пяти цветных виниловых пластинок воспевает наследие одной из самых влиятельных поп-групп всех времён. Каждая 12-дюймовая пластинка содержит оригинальные синглы и би-сайды, а также редкие версии и ремиксы, в том числе совершенно новый ремикс R3HAB «Sunny» 2025 года, впервые доступный на физическом носителе


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (Coloured) (0198029467611) виниловая пластинка – стоимость товара 16660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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