OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Minecraft Dungeons
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, желтый, оранжевый, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 710 руб.
В наличии
Код товара: 707036
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Характеристики
Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850047432001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Minecraft Dungeons
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Peter Hont (2)–Finnbacka, Johan Johnson–Halland, Peter Hont (2)–Dalarna, Peter Hont (2)–Stuga, Johan Johnson–Squid Coast, Peter Hont (2)–Tempest Golem, Peter Hont (2)–Basalt Deltas, Peter Hont (2)–Torn Acinder, Johan Johnson–Creeper Woods, Johan Johnson–Soggy Swamp, Johan Johnson–Cacti Canyon, Peter Hont (2)–Gjermunds Lament, Johan Johnson–Desert Temple, Johan Johnson–Obsidian Pinnacle, Peter Hont (2)–The Arch-Illager, Peter Hont (2)–Enderman, Peter Hont (2)–Evoker, Peter Hont (2)–The Four Horse
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый, оранжевый, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка
Саундтрек к Minecraft Dungeons, компьютерной игре в жанре action/RPG, разработанной компаниями Mojang Studios и Double Eleven и выпущенной в 2020 году. Бокс-сет, цветной винил. Студия Mojang смешала ваши любимые треки из Minecraft Dungeons со свежими ремиксами от звездных артистов, включая работы Eevee, The Deli, WunTwo и многих других. Эта невероятная коллекция впечатляющих мелодий представлена на виниле цветов Nether Purple и Orange и помещена в элегантный бокс-сет с обложкой от самой студии Mojang.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850047432001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Minecraft Dungeons
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Peter Hont (2)–Finnbacka, Johan Johnson–Halland, Peter Hont (2)–Dalarna, Peter Hont (2)–Stuga, Johan Johnson–Squid Coast, Peter Hont (2)–Tempest Golem, Peter Hont (2)–Basalt Deltas, Peter Hont (2)–Torn Acinder, Johan Johnson–Creeper Woods, Johan Johnson–Soggy Swamp, Johan Johnson–Cacti Canyon, Peter Hont (2)–Gjermunds Lament, Johan Johnson–Desert Temple, Johan Johnson–Obsidian Pinnacle, Peter Hont (2)–The Arch-Illager, Peter Hont (2)–Enderman, Peter Hont (2)–Evoker, Peter Hont (2)–The Four Horse
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый, оранжевый, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Канада
Саундтрек к Minecraft Dungeons, компьютерной игре в жанре action/RPG, разработанной компаниями Mojang Studios и Double Eleven и выпущенной в 2020 году. Бокс-сет, цветной винил. Студия Mojang смешала ваши любимые треки из Minecraft Dungeons со свежими ремиксами от звездных артистов, включая работы Eevee, The Deli, WunTwo и многих других. Эта невероятная коллекция впечатляющих мелодий представлена на виниле цветов Nether Purple и Orange и помещена в элегантный бокс-сет с обложкой от самой студии Mojang.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
OST (Game) - Minecraft Dungeons (Various Artists) (Box) (coloured) (0850047432001) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 15710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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