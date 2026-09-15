Depeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (0196588103612) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Spirit - The 12 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 660 руб.
В наличии
Код товара: 695799
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588103612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Spirit - The 12 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Трек-лист
Wheres The Revolution (Remixes) | 12BONG 47, Wheres The Revolution (Autolux Remix), Wheres The Revolution (Pearson Sound Remix), Wheres The Revolution (Algiers Click Farm Remix), Wheres The Revolution (Simian Mobile Disco Remix), Cover Me (Remixes) | 12BONG 49, Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX), Cover Me (I Hate Models Cold Lights Remix), Wheres The Revolution (Pearson Sound Beatless Remix), Wheres The Revolution (Simian Mobile Disco Dub), Wheres The Revolution (Terence Fixmer Spatial Mix), Whe
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (0196588103612) виниловая пластинка
The 12 Singles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 830 руб.3958 руб. в СплитThe Beatles, Abbey Road (Box) (0602508007446) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 15 830 руб.3958 руб. в СплитHarold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue On...
-
В наличииЦена 16 070 руб.4018 руб. в СплитMax Richter - Voices 1 & 2 (Box) (coloured) (0028948553273) вини...
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитМикаэл Таривердиев - Коллекция (Numbered, 7Lp Box) (468006880424...
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитАквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,...
-
В наличииЦена 16 190 руб.4048 руб. в СплитItzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) вини...
-
В наличииЦена 16 540 руб.4135 руб. в СплитLed Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитThe Smashing Pumpkins - Mellon Collie And The Infinite Sadness (...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитBoney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (C...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитDepeche Mode - Sounds Of The Universe - The 12" Singles (Box) (0...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитRod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитDepeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) в...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588103612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Spirit - The 12 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Трек-лист
Wheres The Revolution (Remixes) | 12BONG 47, Wheres The Revolution (Autolux Remix), Wheres The Revolution (Pearson Sound Remix), Wheres The Revolution (Algiers Click Farm Remix), Wheres The Revolution (Simian Mobile Disco Remix), Cover Me (Remixes) | 12BONG 49, Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX), Cover Me (I Hate Models Cold Lights Remix), Wheres The Revolution (Pearson Sound Beatless Remix), Wheres The Revolution (Simian Mobile Disco Dub), Wheres The Revolution (Terence Fixmer Spatial Mix), Whe
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
The 12 Singles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Depeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (0196588103612) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 16660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Depeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (0196588103612) виниловая пластинка