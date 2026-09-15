The Smashing Pumpkins - Mellon Collie And The Infinite Sadness (Box) (5099997855316) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Smashing Pumpkins - Mellon Collie And The Infinite Sadness (Box) (5099997855316) виниловая пластинка
Ощутите неповторимую энергию звука с четырьмя виниловыми пластинками в специальном бокс-сете от The Smashing Pumpkins под названием Mellon Collie And The Infinite Sadness. Этот музыкальный шедевр представляет собой гармоничное сочетание глубоких эмоций и интенсивных мелодий. Слушая альбм Mellon Collie And The Infinite Sadness, вы окунетесь в мир потрясающих композиций и уникального звучания, которые оставят незабываемые следы в вашей душе. The Smashing Pumpkins смогли создать произведение, способное перенести вас за пределы привычного и открывшее новые музыкальные горизонты. Не упустите возможность купить этот бокс-сет с четырьмя виниловыми пластинками и окунуться в уникальный мир звука от The Smashing Pumpkins. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и заставит вас пережить настоящее музыкальное путешествие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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