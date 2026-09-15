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Max Richter - Voices 1 & 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Max Richter - Voices 1 & 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка

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Max Richter - Voices 1 &amp; 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка - фото 1
Max Richter - Voices 1 &amp; 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка - фото 2
Max Richter - Voices 1 &amp; 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка - фото 3
Max Richter - Voices 1 &amp; 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Max Richter - Voices 1 &amp; 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Richter - Voices 1 &amp; 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Richter - Voices 1 &amp; 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка - фото 3
  • Max Richter - Voices 1 &amp; 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 070 руб. 
Начислим 516 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Max Richter - Voices 1 & 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка
16 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Max Richter - Voices 1 & 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Max Richter / Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 (Clear, Box, Etched, Limited) (4LP) - это замечательная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию. Альбом Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 от Макса Рихтера обещает принести удовольствие и удивление. Макс Рихтер - известный британский композитор и музыкант, чья музыка пронизывает эмоциональные границы и трансформирует слушательский опыт. На альбоме Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 вы найдете прекрасное сочетание классической и современной музыки, создающей магическую атмосферу. Издание Max Richter / Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 (Clear, Box, Etched, Limited) (4LP) представляет собой эксклюзивную виниловую пластинку в оригинальном футляре с гравировкой. Кристально чистый звук и высококачественная запись позволят вам полностью погрузиться в музыкальное путешествие Макса Рихтера. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Max Richter / Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 (Clear, Box, Etched, Limited) (4LP) и насладиться непревзойденным мастерством этого выдающегося композитора. Этот альбом не только расширит вашу музыкальную библиотеку, но и станет настоящим сокровищем для ценителей качественной музыки. Закажите эту виниловую пластинку прямо сейчас и позвольте себе погрузиться в уникальный звуковой ландшафт Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2. Откройте для себя новые эмоции, переживания и глубину, которые только настоящая музыка способна дать.

Отзывы о товаре Max Richter - Voices 1 & 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Купить виниловую пластинку Max Richter / Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 (Clear, Box, Etched, Limited) (4LP) - это замечательная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию. Альбом Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 от Макса Рихтера обещает принести удовольствие и удивление. Макс Рихтер - известный британский композитор и музыкант, чья музыка пронизывает эмоциональные границы и трансформирует слушательский опыт. На альбоме Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 вы найдете прекрасное сочетание классической и современной музыки, создающей магическую атмосферу. Издание Max Richter / Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 (Clear, Box, Etched, Limited) (4LP) представляет собой эксклюзивную виниловую пластинку в оригинальном футляре с гравировкой. Кристально чистый звук и высококачественная запись позволят вам полностью погрузиться в музыкальное путешествие Макса Рихтера. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Max Richter / Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2 (Clear, Box, Etched, Limited) (4LP) и насладиться непревзойденным мастерством этого выдающегося композитора. Этот альбом не только расширит вашу музыкальную библиотеку, но и станет настоящим сокровищем для ценителей качественной музыки. Закажите эту виниловую пластинку прямо сейчас и позвольте себе погрузиться в уникальный звуковой ландшафт Voices 1 &amp;amp;amp;amp;amp; 2. Откройте для себя новые эмоции, переживания и глубину, которые только настоящая музыка способна дать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Max Richter - Voices 1 & 2 (Box) (coloured) (0028948553273) виниловая пластинка - по цене 16070 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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