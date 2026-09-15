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The Black Keys - El Camino (Box) (0075597914368) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Black Keys - El Camino (Box) (0075597914368) виниловая пластинка

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0075597914368, Виниловая пластинка Black Keys, The, El Camino (Box) - фото 1
0075597914368, Виниловая пластинка Black Keys, The, El Camino (Box) - фото 2
0075597914368, Виниловая пластинка Black Keys, The, El Camino (Box) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0075597914368, Виниловая пластинка Black Keys, The, El Camino (Box) - фото 1
  • 0075597914368, Виниловая пластинка Black Keys, The, El Camino (Box) - фото 2
  • 0075597914368, Виниловая пластинка Black Keys, The, El Camino (Box) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 660 руб. 
Начислим 534 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647369
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Black Keys - El Camino (Box) (0075597914368) виниловая пластинка
16 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Black Keys - El Camino (Box) (0075597914368) виниловая пластинка

The Black Keys выпускают юбилейное переиздание своего знакового седьмого альбома «El Camino». Релиз состоится 5 ноября 2021 года на лейбле Nonesuch Records. «El Camino» (10th Anniversary Deluxe Edition) будет доступен в нескольких форматах. Супер делюкс-издание выйдет в двух версиях: на пяти виниловых пластинках и на четырех CD дисках. В него войдет отремастированная версия оригинального альбома, ранее не издававшаяся запись концерта в Портленде, запись 2012 года на радио BBC в программе Зейна Лоу, запись 2011 года в студии Electro-Vox, фотоальбом, постер, литография и освежитель воздуха с «запахом новой машины». Помимо этого, «El Camino» выйдет в формате тройного винилового издания с отремастированным альбомом и концертной записью.

Отзывы о товаре The Black Keys - El Camino (Box) (0075597914368) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Black Keys выпускают юбилейное переиздание своего знакового седьмого альбома «El Camino». Релиз состоится 5 ноября 2021 года на лейбле Nonesuch Records. «El Camino» (10th Anniversary Deluxe Edition) будет доступен в нескольких форматах. Супер делюкс-издание выйдет в двух версиях: на пяти виниловых пластинках и на четырех CD дисках. В него войдет отремастированная версия оригинального альбома, ранее не издававшаяся запись концерта в Портленде, запись 2012 года на радио BBC в программе Зейна Лоу, запись 2011 года в студии Electro-Vox, фотоальбом, постер, литография и освежитель воздуха с «запахом новой машины». Помимо этого, «El Camino» выйдет в формате тройного винилового издания с отремастированным альбомом и концертной записью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Black Keys - El Camino (Box) (0075597914368) виниловая пластинка - стоимость товара 16660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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