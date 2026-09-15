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U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка

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U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка - фото 1
U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка - фото 2
U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Songs Of Surrender
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 670 руб. 
Начислим 534 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка
16 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445495580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Songs Of Surrender
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
One, Where The Streets Have No Name, Stories For Boys, 11 O'clock Tick Tock, Out Of Control, Beautiful Day, Bad, Every Breaking Wave, Walk On (Ukraine), Pride (In The Name Of Love), Who's Gonna Ride Your Wild Horses, Get Out Of Your Own Way, Stuck In A Moment You Can't Get Out Of, Red Hill Mining Town, Ordinary Love, Sometimes You Can't Make It On Your Own, Invisible, Dirty Day, The Miracle (Joey Ramone), City Of Blinding Lights, Vertigo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Electrical St
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One, Where The Streets Have No Name, Stories For Boys, 11 O'clock Tick Tock, Out Of Control, Beautiful Day, Bad, Every Breaking Wave, Walk On (Ukraine), Pride (In The Name Of Love), Who's Gonna Ride Your Wild Horses, Get Out Of Your Own Way, Stuck In A Moment You Can't Get Out Of, Red Hill Mining Town, Ordinary Love, Sometimes You Can't Make It On Your Own, Invisible, Dirty Day, The Miracle (Joey Ramone), City Of Blinding Lights, Vertigo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Electrical Storm, The Fly, If God Will Send His Angels, Desire, Until The End Of The World, Song For Someone, All I Want Is You, Peace On Earth, With Or Without You, Stay (Faraway, So Close), Sunday Bloody Sunday, Lights Of Home, Cedarwood Road, I Will Follow, Two Hearts Beat As One, Miracle Drug, The Little Things That Give You Away, ''40''



Теги товара: Поп-музыка, New Wave, Limited Edition

Отзывы о товаре U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445495580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Songs Of Surrender
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
One, Where The Streets Have No Name, Stories For Boys, 11 O'clock Tick Tock, Out Of Control, Beautiful Day, Bad, Every Breaking Wave, Walk On (Ukraine), Pride (In The Name Of Love), Who's Gonna Ride Your Wild Horses, Get Out Of Your Own Way, Stuck In A Moment You Can't Get Out Of, Red Hill Mining Town, Ordinary Love, Sometimes You Can't Make It On Your Own, Invisible, Dirty Day, The Miracle (Joey Ramone), City Of Blinding Lights, Vertigo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Electrical St
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One, Where The Streets Have No Name, Stories For Boys, 11 O'clock Tick Tock, Out Of Control, Beautiful Day, Bad, Every Breaking Wave, Walk On (Ukraine), Pride (In The Name Of Love), Who's Gonna Ride Your Wild Horses, Get Out Of Your Own Way, Stuck In A Moment You Can't Get Out Of, Red Hill Mining Town, Ordinary Love, Sometimes You Can't Make It On Your Own, Invisible, Dirty Day, The Miracle (Joey Ramone), City Of Blinding Lights, Vertigo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Electrical Storm, The Fly, If God Will Send His Angels, Desire, Until The End Of The World, Song For Someone, All I Want Is You, Peace On Earth, With Or Without You, Stay (Faraway, So Close), Sunday Bloody Sunday, Lights Of Home, Cedarwood Road, I Will Follow, Two Hearts Beat As One, Miracle Drug, The Little Things That Give You Away, ''40''


Теги товара: Поп-музыка, New Wave, Limited Edition
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Отзывы


U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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