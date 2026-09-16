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Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка

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Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 5
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 6
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 7
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 8
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 9
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 10
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 11
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 12
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 13
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 14
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 15
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 16
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 17
Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 5
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 6
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 7
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 8
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 9
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 10
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 11
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 12
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 13
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 14
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 15
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 16
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 17
  • Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718237
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка
17 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ночь, Хоровод, Вечер, Очень интересно, Золушка, Деньги, Караван, Опиумный дым, Я невидим, Интересно, Нет берегов, Романс, Это он, Стоя на этой лестнице, Дай себя сорвать, Все остальное – дым, Настоящие дни, Мы как трепетные птицы, Я — пущенная стрела, Там, на самом на краю земли, Течёт большая река, С тех пор, как сгорели дома, Это река Ганг, Новая азбука (инструментал), Миллион в мешке, Ни твоё, ни моё, Фиолетово-чёрный, Египтянин, Лакомо и ломко, Бал, Через 10000 лет, Перламутр и пырей, Взгляд
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Пикник. Желтая Серия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка

В продолжение Синей и Красной серий представляем Желтую серию альбомов "Пикника". Спешите - количество боксов ограничено!



Теги товара: Пикник

Отзывы о товаре Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ночь, Хоровод, Вечер, Очень интересно, Золушка, Деньги, Караван, Опиумный дым, Я невидим, Интересно, Нет берегов, Романс, Это он, Стоя на этой лестнице, Дай себя сорвать, Все остальное – дым, Настоящие дни, Мы как трепетные птицы, Я — пущенная стрела, Там, на самом на краю земли, Течёт большая река, С тех пор, как сгорели дома, Это река Ганг, Новая азбука (инструментал), Миллион в мешке, Ни твоё, ни моё, Фиолетово-чёрный, Египтянин, Лакомо и ломко, Бал, Через 10000 лет, Перламутр и пырей, Взгляд
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Пикник. Желтая Серия
Страна производитель
Россия
Описание
В продолжение Синей и Красной серий представляем Желтую серию альбомов "Пикника". Спешите - количество боксов ограничено!


Теги товара: Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - по цене 17670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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