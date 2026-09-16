Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб.
В наличии
Код товара: 718237
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17 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ночь, Хоровод, Вечер, Очень интересно, Золушка, Деньги, Караван, Опиумный дым, Я невидим, Интересно, Нет берегов, Романс, Это он, Стоя на этой лестнице, Дай себя сорвать, Все остальное – дым, Настоящие дни, Мы как трепетные птицы, Я — пущенная стрела, Там, на самом на краю земли, Течёт большая река, С тех пор, как сгорели дома, Это река Ганг, Новая азбука (инструментал), Миллион в мешке, Ни твоё, ни моё, Фиолетово-чёрный, Египтянин, Лакомо и ломко, Бал, Через 10000 лет, Перламутр и пырей, Взгляд
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Пикник. Желтая Серия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка
В продолжение Синей и Красной серий представляем Желтую серию альбомов "Пикника". Спешите - количество боксов ограничено!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ночь, Хоровод, Вечер, Очень интересно, Золушка, Деньги, Караван, Опиумный дым, Я невидим, Интересно, Нет берегов, Романс, Это он, Стоя на этой лестнице, Дай себя сорвать, Все остальное – дым, Настоящие дни, Мы как трепетные птицы, Я — пущенная стрела, Там, на самом на краю земли, Течёт большая река, С тех пор, как сгорели дома, Это река Ганг, Новая азбука (инструментал), Миллион в мешке, Ни твоё, ни моё, Фиолетово-чёрный, Египтянин, Лакомо и ломко, Бал, Через 10000 лет, Перламутр и пырей, Взгляд
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Пикник. Желтая Серия
Страна производитель
Россия
В продолжение Синей и Красной серий представляем Желтую серию альбомов "Пикника". Спешите - количество боксов ограничено!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник
Купить Пикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка - по цене 17670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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