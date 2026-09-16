Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She's So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She’s So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, Mr. Bad Luck (Take 6), She's So Fine (Take 4), Burning Of The Midnight Lamp (Take 30), The Stars That Play With Laughing Sam's Dice (Paramount Studios), Burning Of The Midnight Lamp (Instrumental), The Stars That Play With Laughing Sam's Dice (Instrumental), Stone Free / Up From The Skies (Demo), Up From The Skies (Take 2), Ain't No Telling (Demo), Ain't No Telling (Take 12), Little Miss Lover (Demo), One Rainy Wish (Take 1), You Got Me Floatin' (Take 1), Untitled Guitar Experiment, Castles Made Of Sand (Take 16), Bold As Love (Take 19), Wait Until Tomorrow (Take 2), Spanish Castle Magic (Take 2), Little Wing (Take 2), Untitled Instrumental #1 (Take 3), Untitled Instrumental #2 (Take 1), Little Miss Lover (Alternate Version), Spanish Castle Magic (Take 4), Wait Until Tomorrow (Take 14), Castles Made Of Sand (Backwards Guitar), One Rainy Wish (Alternate Version), Burning Of The Midnight Lamp (Original Mono Mix), The Stars That Play With Laughing Sam's Dice (Original Mono Mix), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Sweden), Fire (Sweden), The Wind Cries Mary (Sweden), Foxey Lady (Sweden), Hey Joe (Sweden), I Don’t Live Today (Sweden), Burning Of The Midnight Lamp (Sweden), Purple Haze (Sweden), Burning Of The Midnight Lamp (Dee Time), Purple Haze (Hoepla), Foxey Lady (Hoepla), Burning Of The Midnight Lamp (Top Of The Pops)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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