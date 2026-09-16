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Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 1
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Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 10
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Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 18
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Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
Bold As Love
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 2
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  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 8
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 9
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 10
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 11
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  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 13
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 14
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  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 16
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 17
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 18
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 19
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 20
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 21
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 22
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 23
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 24
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 25
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 26
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 27
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 28
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 29
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 30
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 31
  • Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб. 
Начислим 570 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) виниловая пластинка
17 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029393613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
Bold As Love
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She's So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She’s So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, Mr. Bad Luck (Take 6), She's So Fine (Take 4), Burning Of The Midn
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She's So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She’s So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, Mr. Bad Luck (Take 6), She's So Fine (Take 4), Burning Of The Midnight Lamp (Take 30), The Stars That Play With Laughing Sam's Dice (Paramount Studios), Burning Of The Midnight Lamp (Instrumental), The Stars That Play With Laughing Sam's Dice (Instrumental), Stone Free / Up From The Skies (Demo), Up From The Skies (Take 2), Ain't No Telling (Demo), Ain't No Telling (Take 12), Little Miss Lover (Demo), One Rainy Wish (Take 1), You Got Me Floatin' (Take 1), Untitled Guitar Experiment, Castles Made Of Sand (Take 16), Bold As Love (Take 19), Wait Until Tomorrow (Take 2), Spanish Castle Magic (Take 2), Little Wing (Take 2), Untitled Instrumental #1 (Take 3), Untitled Instrumental #2 (Take 1), Little Miss Lover (Alternate Version), Spanish Castle Magic (Take 4), Wait Until Tomorrow (Take 14), Castles Made Of Sand (Backwards Guitar), One Rainy Wish (Alternate Version), Burning Of The Midnight Lamp (Original Mono Mix), The Stars That Play With Laughing Sam's Dice (Original Mono Mix), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Sweden), Fire (Sweden), The Wind Cries Mary (Sweden), Foxey Lady (Sweden), Hey Joe (Sweden), I Don’t Live Today (Sweden), Burning Of The Midnight Lamp (Sweden), Purple Haze (Sweden), Burning Of The Midnight Lamp (Dee Time), Purple Haze (Hoepla), Foxey Lady (Hoepla), Burning Of The Midnight Lamp (Top Of The Pops)



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029393613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
Bold As Love
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She's So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She’s So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, Mr. Bad Luck (Take 6), She's So Fine (Take 4), Burning Of The Midn
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She's So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, EXP, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made Of Sand, She’s So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold As Love, Mr. Bad Luck (Take 6), She's So Fine (Take 4), Burning Of The Midnight Lamp (Take 30), The Stars That Play With Laughing Sam's Dice (Paramount Studios), Burning Of The Midnight Lamp (Instrumental), The Stars That Play With Laughing Sam's Dice (Instrumental), Stone Free / Up From The Skies (Demo), Up From The Skies (Take 2), Ain't No Telling (Demo), Ain't No Telling (Take 12), Little Miss Lover (Demo), One Rainy Wish (Take 1), You Got Me Floatin' (Take 1), Untitled Guitar Experiment, Castles Made Of Sand (Take 16), Bold As Love (Take 19), Wait Until Tomorrow (Take 2), Spanish Castle Magic (Take 2), Little Wing (Take 2), Untitled Instrumental #1 (Take 3), Untitled Instrumental #2 (Take 1), Little Miss Lover (Alternate Version), Spanish Castle Magic (Take 4), Wait Until Tomorrow (Take 14), Castles Made Of Sand (Backwards Guitar), One Rainy Wish (Alternate Version), Burning Of The Midnight Lamp (Original Mono Mix), The Stars That Play With Laughing Sam's Dice (Original Mono Mix), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Sweden), Fire (Sweden), The Wind Cries Mary (Sweden), Foxey Lady (Sweden), Hey Joe (Sweden), I Don’t Live Today (Sweden), Burning Of The Midnight Lamp (Sweden), Purple Haze (Sweden), Burning Of The Midnight Lamp (Dee Time), Purple Haze (Hoepla), Foxey Lady (Hoepla), Burning Of The Midnight Lamp (Top Of The Pops)


Теги товара: Fusion
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Отзывы


Jimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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