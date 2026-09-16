Paysage D'Hiver - Im Wald (Box) (0884388609563) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Im Wald
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 250 руб.
В наличии
Код товара: 715312
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17 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388609563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Im Wald
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Im Winterwald, ?ber Den B?umen, Schneeglitzern, Alt, Wurzel, Stimmen Im Wald, Flug, Le R?ve Lucide, Eulengesang, K?lteschauer, Verweilen, Weiter, Immer Weiter, So Hallt Es Wider
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paysage D'Hiver - Im Wald (Box) (0884388609563) виниловая пластинка
Виниловая пластинка (4LP) с альбомом «Im Wald» исполнителя Paysage D'Hiver, выпущенного лейблом Kunsthall Produktion в 2020 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388609563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Im Wald
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Im Winterwald, ?ber Den B?umen, Schneeglitzern, Alt, Wurzel, Stimmen Im Wald, Flug, Le R?ve Lucide, Eulengesang, K?lteschauer, Verweilen, Weiter, Immer Weiter, So Hallt Es Wider
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка (4LP) с альбомом «Im Wald» исполнителя Paysage D'Hiver, выпущенного лейблом Kunsthall Produktion в 2020 году.
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Paysage D'Hiver - Im Wald (Box) (0884388609563) виниловая пластинка - стоимость товара 17250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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