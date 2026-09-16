Михаил Круг - 6Lp Box Коллекция Том 2 (Limited, Numbered) (4680068806620) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
6Lp Box Коллекция Том 2
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 730 руб.
В наличии
Код товара: 729567
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17 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
6Lp Box Коллекция Том 2
Жанр
Шансон
Трек-лист
Калина-Малина, Пепс, Жизнь Коли, Зиночка-Зинуля, Посвящение Владимиру Высоцкому, На военной машине, Ранним утром, Мечта о замужестве, Маленький зеленый крокодил, Про бичей, Я сидел и тормошил чужое платье, О городе Калинине, Горсад, Рапорт к 70-летию ВЛКСМ, Лирическая, Муся-буфетчица, Чиколда, Моим друзьям, Здравствуй, мама…, Я прошел Сибирь..., В каждом городе..., Новый Год, порядки новые…, Искры в камине…, О том, как женщины ходили жаловаться на мужчин к Богу, Про Таню Сытину и всех остальных,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Михаил Круг - 6Lp Box Коллекция Том 2 (Limited, Numbered) (4680068806620) виниловая пластинка
Номерное издание альбомов Михаила Круга на цветном виниле. Исполнитель: Михаил Круг. Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
6Lp Box Коллекция Том 2
Жанр
Шансон
Трек-лист
Калина-Малина, Пепс, Жизнь Коли, Зиночка-Зинуля, Посвящение Владимиру Высоцкому, На военной машине, Ранним утром, Мечта о замужестве, Маленький зеленый крокодил, Про бичей, Я сидел и тормошил чужое платье, О городе Калинине, Горсад, Рапорт к 70-летию ВЛКСМ, Лирическая, Муся-буфетчица, Чиколда, Моим друзьям, Здравствуй, мама…, Я прошел Сибирь..., В каждом городе..., Новый Год, порядки новые…, Искры в камине…, О том, как женщины ходили жаловаться на мужчин к Богу, Про Таню Сытину и всех остальных,
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Номерное издание альбомов Михаила Круга на цветном виниле. Исполнитель: Михаил Круг. Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Михаил Круг - 6Lp Box Коллекция Том 2 (Limited, Numbered) (4680068806620) виниловая пластинка - по цене 17730 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Михаил Круг - 6Lp Box Коллекция Том 2 (Limited, Numbered) (4680068806620) виниловая пластинка