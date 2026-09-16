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Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 5
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 6
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 7
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 8
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 9
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 10
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 11
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 12
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 13
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 14
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 15
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 16
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 17
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 18
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 19
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 20
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 21
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 22
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 23
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 24
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 25
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 26
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 27
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 28
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 29
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 30
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 31
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 32
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 33
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 34
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 35
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
The Asylum Albums
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 5
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 6
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 7
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 8
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 9
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 10
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 11
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 12
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 13
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 14
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 15
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 16
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 17
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 18
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 19
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 20
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 21
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 22
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 23
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 24
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 25
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 26
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 27
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 28
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 29
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 30
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 31
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 32
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 33
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 34
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 35
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 370 руб. 
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В наличии
Код товара: 721998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка
17 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497841356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
The Asylum Albums
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Banquet, Cold Blue Steel And Sweet Fire, Barangrill, Lesson in Survival, Let The Wind Carry Me, For The Roses, See You Sometime, Electricity, You Turn Me On I'm A Radio, Blonde In The Bleachers, Woman Of Heart And Mind, Judgement Of The Moon And Stars (Ludwig's Tune), Court And Spark, Help Me, Free Man In Paris, People's Parties, Same Situation, Car On A Hill, Down To You, Just Like This Train, Raised On Robbery, Trouble Child, Twisted, You Turn Me On I'm A Radio, Big Yellow Taxi, Rainy Night Ho
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка

Виниловая пластинка JONI MITCHELL / THE ASYLUM ALBUMS 1972-1975 (5LP) - это уникальный сборник из пяти альбомов канадской певицы Джони Митчелл, выпущенных в период с 1972 по 1975 годы. В этом сборнике вы найдете такие известные альбомы, как "For the Roses", "Court and Spark", "The Hissing of Summer Lawns", "Hejira" и "Don Juan's Reckless Daughter". Каждый альбом был переиздан на высококачественном виниле и звучит на высшем уровне благодаря использованию современных технологий производства. Купить виниловую пластинку JONI MITCHELL / THE ASYLUM ALBUMS 1972-1975 (5LP) - это отличная возможность приобрести в свою коллекцию настоящий шедевр музыкального искусства. Вы оцените не только качество звучания, но и уникальность каждого альбома, который входит в этот сборник. Это идеальный подарок для поклонников Джони Митчелл и всех, кто ценит качественную музыку. Не упустите возможность купить виниловую пластинку JONI MITCHELL / THE ASYLUM ALBUMS 1972-1975 (5LP) и насладиться неповторимым звучанием легендарной певицы.

Отзывы о товаре Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497841356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
The Asylum Albums
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Banquet, Cold Blue Steel And Sweet Fire, Barangrill, Lesson in Survival, Let The Wind Carry Me, For The Roses, See You Sometime, Electricity, You Turn Me On I'm A Radio, Blonde In The Bleachers, Woman Of Heart And Mind, Judgement Of The Moon And Stars (Ludwig's Tune), Court And Spark, Help Me, Free Man In Paris, People's Parties, Same Situation, Car On A Hill, Down To You, Just Like This Train, Raised On Robbery, Trouble Child, Twisted, You Turn Me On I'm A Radio, Big Yellow Taxi, Rainy Night Ho
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка JONI MITCHELL / THE ASYLUM ALBUMS 1972-1975 (5LP) - это уникальный сборник из пяти альбомов канадской певицы Джони Митчелл, выпущенных в период с 1972 по 1975 годы. В этом сборнике вы найдете такие известные альбомы, как "For the Roses", "Court and Spark", "The Hissing of Summer Lawns", "Hejira" и "Don Juan's Reckless Daughter". Каждый альбом был переиздан на высококачественном виниле и звучит на высшем уровне благодаря использованию современных технологий производства. Купить виниловую пластинку JONI MITCHELL / THE ASYLUM ALBUMS 1972-1975 (5LP) - это отличная возможность приобрести в свою коллекцию настоящий шедевр музыкального искусства. Вы оцените не только качество звучания, но и уникальность каждого альбома, который входит в этот сборник. Это идеальный подарок для поклонников Джони Митчелл и всех, кто ценит качественную музыку. Не упустите возможность купить виниловую пластинку JONI MITCHELL / THE ASYLUM ALBUMS 1972-1975 (5LP) и насладиться неповторимым звучанием легендарной певицы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка – стоимость товара 17370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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