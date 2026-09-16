Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (0603497841356) виниловая пластинка
Виниловая пластинка JONI MITCHELL / THE ASYLUM ALBUMS 1972-1975 (5LP) - это уникальный сборник из пяти альбомов канадской певицы Джони Митчелл, выпущенных в период с 1972 по 1975 годы. В этом сборнике вы найдете такие известные альбомы, как "For the Roses", "Court and Spark", "The Hissing of Summer Lawns", "Hejira" и "Don Juan's Reckless Daughter". Каждый альбом был переиздан на высококачественном виниле и звучит на высшем уровне благодаря использованию современных технологий производства. Купить виниловую пластинку JONI MITCHELL / THE ASYLUM ALBUMS 1972-1975 (5LP) - это отличная возможность приобрести в свою коллекцию настоящий шедевр музыкального искусства. Вы оцените не только качество звучания, но и уникальность каждого альбома, который входит в этот сборник. Это идеальный подарок для поклонников Джони Митчелл и всех, кто ценит качественную музыку. Не упустите возможность купить виниловую пластинку JONI MITCHELL / THE ASYLUM ALBUMS 1972-1975 (5LP) и насладиться неповторимым звучанием легендарной певицы.
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