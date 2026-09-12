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ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка

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ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 1
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 2
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 3
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 4
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 5
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 6
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 7
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 8
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 9
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 10
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 11
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 12
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 13
ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 1
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 2
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 3
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 4
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 5
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 6
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 7
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 8
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 9
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 10
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 11
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 12
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 13
  • ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692409
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Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: 1972-1976, People Need Love, He Is Your Brother, Ring Ring, Love Isnt Easy (But It Sure Is Hard Enough), Waterloo, Honey, Honey, Hasta Manana, So Long, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, SOS, Mamma Mia, Fernando, 1976-1979, Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, The Name Of The Game, Take A Chance On Me, Eagle, Summer Night City, Chiquitita, Does Your Mother Know, 1979-1981, Voulez-Vous, Angeleyes, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), I Have A Dream, The Winner Takes It All, Super Trouper, Lay All Your Love On Me, One Of Us, 1981-2022, Head Over Heels, When All Is Said And Done, The Day Before You Came, Under Attack, I Still Have Faith In You, Dont Shut Me Down, Just A Notion, Little Things, No Doubt About It

Отзывы о товаре ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: 1972-1976, People Need Love, He Is Your Brother, Ring Ring, Love Isnt Easy (But It Sure Is Hard Enough), Waterloo, Honey, Honey, Hasta Manana, So Long, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, SOS, Mamma Mia, Fernando, 1976-1979, Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, The Name Of The Game, Take A Chance On Me, Eagle, Summer Night City, Chiquitita, Does Your Mother Know, 1979-1981, Voulez-Vous, Angeleyes, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), I Have A Dream, The Winner Takes It All, Super Trouper, Lay All Your Love On Me, One Of Us, 1981-2022, Head Over Heels, When All Is Said And Done, The Day Before You Came, Under Attack, I Still Have Faith In You, Dont Shut Me Down, Just A Notion, Little Things, No Doubt About It
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Отзывы


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