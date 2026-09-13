Top.Mail.Ru
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 4
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 5
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 6
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 7
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 8
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 9
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 10
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 11
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 12
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 13
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 14
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 15
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 16
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 17
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 18
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 19
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 20
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 21
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 22
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 23
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 24
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 25
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 26
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 27
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 28
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 29
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 30
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 31
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 32
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 33
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 34
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 35
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 36
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 37
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 38
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 39
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 40
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 41
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 42
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 43
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 44
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 45
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 46
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 47
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 48
Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
From The First Sting
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 4
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 5
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 6
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 7
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 8
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 9
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 10
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 11
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 12
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 13
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 14
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 15
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 16
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 17
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 18
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 19
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 20
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 21
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 22
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 23
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 24
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 25
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 26
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 27
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 28
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 29
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 30
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 31
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 32
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 33
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 34
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 35
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 36
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 37
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 38
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 39
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 40
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 41
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 42
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 43
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 44
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 45
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 46
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 47
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 48
  • Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717955
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964161052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
From The First Sting
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
In Search Of The Peace Of Mind, This Is My Song (Rock & Pop, 09.11.1973) (Previously Unreleased), Speedy’s Coming, In Trance, Pictured Life, The Sails Of Charon, Top Of The Bill (Live), Always Somewhere, The Zoo, No One Like You, Rock You Like A Hurricane, Big City Nights, Wind Of Change, Still Loving You (Taratata, 28 Apr 1996) – Scorpions & Vanessa-Mae (Previously Unreleased), Humanity, Rock Believer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка

«From The First Sting» — сборник песен немецкой хард-рок-группы Scorpions, который выйдет 26 сентября 2025 года. Этот альбом, приуроченный к 60-летию, представляет собой звуковое путешествие по вечным хитам группы, от "Rock You Like a Hurricane" до "Wind of Change" Альбом посвящён 60-летию коллектива и включает 31 трек, в том числе две ранее не изданные песни — This Is My Song и Still Loving You (с участием скрипачки Ванессы Мэй). Сборник доступен в нескольких форматах: Deluxe Bookpack: два цветных виниловых диска, два компакт-диска и 40-страничная книга с редкими фотографиями и историями. 2LP и 1CD: винил 2LP и компакт-диск 1CD для поклонников в Америке. 2CD: компакт-диски для европейских и остальных поклонников. Среди песен альбома — Rock You Like a Hurricane, Wind of Change и другие хиты группы.



Теги товара: Scorpions

Отзывы о товаре Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964161052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
From The First Sting
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
In Search Of The Peace Of Mind, This Is My Song (Rock & Pop, 09.11.1973) (Previously Unreleased), Speedy’s Coming, In Trance, Pictured Life, The Sails Of Charon, Top Of The Bill (Live), Always Somewhere, The Zoo, No One Like You, Rock You Like A Hurricane, Big City Nights, Wind Of Change, Still Loving You (Taratata, 28 Apr 1996) – Scorpions & Vanessa-Mae (Previously Unreleased), Humanity, Rock Believer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
«From The First Sting» — сборник песен немецкой хард-рок-группы Scorpions, который выйдет 26 сентября 2025 года. Этот альбом, приуроченный к 60-летию, представляет собой звуковое путешествие по вечным хитам группы, от "Rock You Like a Hurricane" до "Wind of Change" Альбом посвящён 60-летию коллектива и включает 31 трек, в том числе две ранее не изданные песни — This Is My Song и Still Loving You (с участием скрипачки Ванессы Мэй). Сборник доступен в нескольких форматах: Deluxe Bookpack: два цветных виниловых диска, два компакт-диска и 40-страничная книга с редкими фотографиями и историями. 2LP и 1CD: винил 2LP и компакт-диск 1CD для поклонников в Америке. 2CD: компакт-диски для европейских и остальных поклонников. Среди песен альбома — Rock You Like a Hurricane, Wind of Change и другие хиты группы.


Теги товара: Scorpions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...