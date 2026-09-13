Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Scorpions - From The First Sting (Deluxe) (Sparkling) (4099964161052) виниловая пластинка
«From The First Sting» — сборник песен немецкой хард-рок-группы Scorpions, который выйдет 26 сентября 2025 года. Этот альбом, приуроченный к 60-летию, представляет собой звуковое путешествие по вечным хитам группы, от "Rock You Like a Hurricane" до "Wind of Change" Альбом посвящён 60-летию коллектива и включает 31 трек, в том числе две ранее не изданные песни — This Is My Song и Still Loving You (с участием скрипачки Ванессы Мэй). Сборник доступен в нескольких форматах: Deluxe Bookpack: два цветных виниловых диска, два компакт-диска и 40-страничная книга с редкими фотографиями и историями. 2LP и 1CD: винил 2LP и компакт-диск 1CD для поклонников в Америке. 2CD: компакт-диски для европейских и остальных поклонников. Среди песен альбома — Rock You Like a Hurricane, Wind of Change и другие хиты группы.
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Теги товара: Scorpions
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Теги товара: Scorpions
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