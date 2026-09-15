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The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 3
The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 4
The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I Robot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 3
  • The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 4
  • The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб. 
Начислим 498 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка
15 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797104128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I Robot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Robot, I Wouldn't Want To Be Like You, Some Other Time, Breakdown, Don't Let It Show, The Voice, Nucleus, Day After Day (The Show Must Go On), Total Eclipse, Genesis Ch.1, V.32
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, UltraDisc One-Step
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка

Переиздание на виниле пластинки "I Robot" — второго студийного альбома британской арт-рок-группы The Alan Parsons Project, вышедшего первоначально в июне 1977 года на лейбле Arista Records. "Alan Parsons Project" - британский арт-рок-проект знаменитого звукорежиссера Алана Парсона. Работа над проектом началась с авторского дуэта Парсона (музыка) и Вульфсона (слова). В 1976 году вышел дебютный диск "Tales Of Mystery And Imaginations" по мотивам творчества Эдгара По, моментально сделавший ансамбль звездами арт-рока. Почти все альбомы группы (до 1987 года) отличаются наличием единой внутренней тематики. В 90-х Парсонс вернулся к идее своего "Проекта", выпустив диски "Try Anything Once" (1993), "On Air" (1996) и "Time Machine" (1999) с большим количеством приглашенных музыкантов.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797104128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I Robot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Robot, I Wouldn't Want To Be Like You, Some Other Time, Breakdown, Don't Let It Show, The Voice, Nucleus, Day After Day (The Show Must Go On), Total Eclipse, Genesis Ch.1, V.32
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, UltraDisc One-Step
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле пластинки "I Robot" — второго студийного альбома британской арт-рок-группы The Alan Parsons Project, вышедшего первоначально в июне 1977 года на лейбле Arista Records. "Alan Parsons Project" - британский арт-рок-проект знаменитого звукорежиссера Алана Парсона. Работа над проектом началась с авторского дуэта Парсона (музыка) и Вульфсона (слова). В 1976 году вышел дебютный диск "Tales Of Mystery And Imaginations" по мотивам творчества Эдгара По, моментально сделавший ансамбль звездами арт-рока. Почти все альбомы группы (до 1987 года) отличаются наличием единой внутренней тематики. В 90-х Парсонс вернулся к идее своего "Проекта", выпустив диски "Try Anything Once" (1993), "On Air" (1996) и "Time Machine" (1999) с большим количеством приглашенных музыкантов.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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