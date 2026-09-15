The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка
Переиздание на виниле пластинки "I Robot" — второго студийного альбома британской арт-рок-группы The Alan Parsons Project, вышедшего первоначально в июне 1977 года на лейбле Arista Records. "Alan Parsons Project" - британский арт-рок-проект знаменитого звукорежиссера Алана Парсона. Работа над проектом началась с авторского дуэта Парсона (музыка) и Вульфсона (слова). В 1976 году вышел дебютный диск "Tales Of Mystery And Imaginations" по мотивам творчества Эдгара По, моментально сделавший ансамбль звездами арт-рока. Почти все альбомы группы (до 1987 года) отличаются наличием единой внутренней тематики. В 90-х Парсонс вернулся к идее своего "Проекта", выпустив диски "Try Anything Once" (1993), "On Air" (1996) и "Time Machine" (1999) с большим количеством приглашенных музыкантов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - I Robot (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797104128) виниловая пластинка