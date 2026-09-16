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Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) виниловая пластинка

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Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 1
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 2
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 3
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 4
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 5
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 6
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 7
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 8
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 9
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 10
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 11
Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emmanuel Top
Альбом (сингл)
The Legacy Of Attack Records
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 1
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 2
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 3
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 4
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 5
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 6
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 7
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 8
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 9
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 10
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 11
  • Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб. 
Начислим 498 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) виниловая пластинка
15 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Attack
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Attack
Barcode
[5487567497194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emmanuel Top
Альбом (сингл)
The Legacy Of Attack Records
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ecsta - Deal, Cosmic Event, Turkish Bazar, Acid Phase, So Cold, Play It Loud, Climax V 1.1, Radio, Tone, Stress
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ecsta - Deal, Cosmic Event, Turkish Bazar, Acid Phase, So Cold, Play It Loud, Climax V 1.1, Radio, Tone, Stress

Отзывы о товаре Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Attack
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Attack
Barcode
[5487567497194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emmanuel Top
Альбом (сингл)
The Legacy Of Attack Records
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ecsta - Deal, Cosmic Event, Turkish Bazar, Acid Phase, So Cold, Play It Loud, Climax V 1.1, Radio, Tone, Stress
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ecsta - Deal, Cosmic Event, Turkish Bazar, Acid Phase, So Cold, Play It Loud, Climax V 1.1, Radio, Tone, Stress
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Emmanuel Top - The Legacy Of Attack Records (Box) (coloured) (5487567497194) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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