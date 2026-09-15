Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797105521) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Greetings From Asbury Park N. J.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб.
В наличии
Код товара: 659306
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15 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797105521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Greetings From Asbury Park N. J.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Light, Growin Up, Mary Queen Of Arkansas, 82nd Streetx, Lost In The Flood, Sidehe Angel, For You, Spirit In The Night, A Saint In The City
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797105521) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Light, Growin Up, Mary Queen Of Arkansas, 82nd Streetx, Lost In The Flood, Sidehe Angel, For You, Spirit In The Night, A Saint In The City
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797105521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Greetings From Asbury Park N. J.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Light, Growin Up, Mary Queen Of Arkansas, 82nd Streetx, Lost In The Flood, Sidehe Angel, For You, Spirit In The Night, A Saint In The City
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Light, Growin Up, Mary Queen Of Arkansas, 82nd Streetx, Lost In The Flood, Sidehe Angel, For You, Spirit In The Night, A Saint In The City
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797105521) виниловая пластинка - стоимость товара 15480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797105521) виниловая пластинка