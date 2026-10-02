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Marillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Marillion, Brave (Deluxe Box Set)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 330 руб. 
Начислим 448 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165806
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Marillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка
15 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARILLION
filter_none Товар входит в коллекцию MARILLION

Коллекция MARILLION


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка

Track List

Brave (2018 Steven Wilson Remix)

LP1-1-1Bridge2:58
LP1-1-2Living With The Big Lie6:45
LP1-1-3Runaway4:43
LP1-2-1Goodbye To All That/Wave/Mad/The Opium Den/The Slide/Standing In The Swing12:26
LP1-2-2Hard As Love6:45
LP2-1-1The Hollow Man4:08
LP2-1-2Alone Again In The Lap Of Luxury8:14
LP2-1-3Paper Lies5:51
LP2-2-1Brave7:53
LP2-2-2The Great Escape6:34
LP2-2-3Made Again5:03

Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)

LP3-1-1River2:02
LP3-1-2Bridge3:34
LP3-1-3Living With The Big Lie6:48
LP3-1-4Runaway4:45
LP3-1-5Goodbye To All That0:41
LP3-2-1Wave1:21
LP3-2-2Mad1:36
LP3-2-3The Opium Den2:26
LP3-2-4The Slide4:09
LP3-2-5Standing In The Swing2:11
LP3-2-6Hard As Love6:57

Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)

LP4-1-1The Hollow Man4:33
LP4-1-2Alone Again In The Lap Of Luxury6:45
LP4-1-3Now Wash Your Hands1:15
LP4-1-4Paper Lies5:27
LP4-2-1Brave8:46
LP4-2-2The Great Escape / The Last Of You / Fallin' From The Moon9:35
LP4-2-3Made Again5:31

Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)

LP5-1-1Cover My Eyes (Pain And Heaven)4:03
LP5-1-2Slainte Mhath4:57
LP5-1-3No One Can4:49
LP5-1-4Sympathy3:32
LP5-1-5Easter6:18
LP5-2-1Garden Party7:19
LP5-2-2Waiting To Happen5:05
LP5-2-3Hooks In You2:47
LP5-2-4The Space...7:11

Отзывы о товаре Marillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Brave (2018 Steven Wilson Remix)

LP1-1-1Bridge2:58
LP1-1-2Living With The Big Lie6:45
LP1-1-3Runaway4:43
LP1-2-1Goodbye To All That/Wave/Mad/The Opium Den/The Slide/Standing In The Swing12:26
LP1-2-2Hard As Love6:45
LP2-1-1The Hollow Man4:08
LP2-1-2Alone Again In The Lap Of Luxury8:14
LP2-1-3Paper Lies5:51
LP2-2-1Brave7:53
LP2-2-2The Great Escape6:34
LP2-2-3Made Again5:03

Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)

LP3-1-1River2:02
LP3-1-2Bridge3:34
LP3-1-3Living With The Big Lie6:48
LP3-1-4Runaway4:45
LP3-1-5Goodbye To All That0:41
LP3-2-1Wave1:21
LP3-2-2Mad1:36
LP3-2-3The Opium Den2:26
LP3-2-4The Slide4:09
LP3-2-5Standing In The Swing2:11
LP3-2-6Hard As Love6:57

Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)

LP4-1-1The Hollow Man4:33
LP4-1-2Alone Again In The Lap Of Luxury6:45
LP4-1-3Now Wash Your Hands1:15
LP4-1-4Paper Lies5:27
LP4-2-1Brave8:46
LP4-2-2The Great Escape / The Last Of You / Fallin' From The Moon9:35
LP4-2-3Made Again5:31

Live At La Cigale (29/4/1994) (2018 Michael Hunter Remix)

LP5-1-1Cover My Eyes (Pain And Heaven)4:03
LP5-1-2Slainte Mhath4:57
LP5-1-3No One Can4:49
LP5-1-4Sympathy3:32
LP5-1-5Easter6:18
LP5-2-1Garden Party7:19
LP5-2-2Waiting To Happen5:05
LP5-2-3Hooks In You2:47
LP5-2-4The Space...7:11
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - Brave (Box) (0190295722951) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 15330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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