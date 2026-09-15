Mark Knopfler - One Deep River (Box) (Half Speed) (0602455095572) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
One Deep River
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб.
В наличии
Код товара: 667266
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15 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455095572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
One Deep River
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Two Pairs Of Hands, Ahead Of The Game, Smart Money, Scavengers Yard, Black Tie Jobs, Tunnel 13, Janine, Watch Me Gone, Sweeter Than The Rain, Before My Train Comes, This One’s Not Going To End Well, One Deep River, Dolly Shop Man, Your Leading Man, Wrong ’un, Chess, Two Pairs Of Hands, Ahead Of The Game, Smart Money, Scavengers Yard, Black Tie Jobs, Tunnel 13, Janine, Watch Me Gone, Sweeter Than The Rain, Before My Train Comes, This One’s Not Going To End Well, One Deep River, The Living End, Fa
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
медиаторы
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mark Knopfler - One Deep River (Box) (Half Speed) (0602455095572) виниловая пластинка
Марк Нопфлер – один из самых успешных музыкантов, когда-либо родившихся в Великобритании, выпускает свой десятый сольный студийный альбом One Deep River. Бокс-сет 3LP 45 rpm, Half Speed + 2 CD.. Нопфлер выпускает свой десятый сольный студийный альбом, который называется One Deep River и содержит 12 новых, неповторимых песен музыканта. Его теплый, звонкий голос, поэтические тексты и безошибочная игра на гитаре присутствуют как никогда. Новые песни основаны на межжанровых смешениях с ??влияниями блюза, фолка, рока и не только. One Deep River был спродюсирован Нопфлером вместе со своим давним соавтором Гаем Флетчером и записан в British Grove Studios в Лондоне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455095572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
One Deep River
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Two Pairs Of Hands, Ahead Of The Game, Smart Money, Scavengers Yard, Black Tie Jobs, Tunnel 13, Janine, Watch Me Gone, Sweeter Than The Rain, Before My Train Comes, This One’s Not Going To End Well, One Deep River, Dolly Shop Man, Your Leading Man, Wrong ’un, Chess, Two Pairs Of Hands, Ahead Of The Game, Smart Money, Scavengers Yard, Black Tie Jobs, Tunnel 13, Janine, Watch Me Gone, Sweeter Than The Rain, Before My Train Comes, This One’s Not Going To End Well, One Deep River, The Living End, Fa
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
медиаторы
Страна производитель
США
Марк Нопфлер – один из самых успешных музыкантов, когда-либо родившихся в Великобритании, выпускает свой десятый сольный студийный альбом One Deep River. Бокс-сет 3LP 45 rpm, Half Speed + 2 CD.. Нопфлер выпускает свой десятый сольный студийный альбом, который называется One Deep River и содержит 12 новых, неповторимых песен музыканта. Его теплый, звонкий голос, поэтические тексты и безошибочная игра на гитаре присутствуют как никогда. Новые песни основаны на межжанровых смешениях с ??влияниями блюза, фолка, рока и не только. One Deep River был спродюсирован Нопфлером вместе со своим давним соавтором Гаем Флетчером и записан в British Grove Studios в Лондоне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mark Knopfler - One Deep River (Box) (Half Speed) (0602455095572) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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