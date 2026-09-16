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Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) виниловая пластинка

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Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Strauss J.: Die Fledermaus
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) - фото 1
  • Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) - фото 2
  • Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб. 
Начислим 498 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733316
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) виниловая пластинка
15 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948715497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Strauss J.: Die Fledermaus
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Overture (2025 Remaster), Nr.1 Introduktion: "T?ubchen, das entflattert ist" (Act 1), Da schreibt meine Schwester Ida...Nein, mit solchen (Act 1), Nr.2 Terzett: "Nein, mit solchen Advokaten" (Act 1), Nr.3 Duett: "Komm mit mir zum Souper" (Act 1), Nr.4 Terzett: "So muss allein ich bleiben" (Act 1), Nr.5 Finale: "Trinke, Liebchen, trinke schnell" (Act 1), "Ich h?re Stimmen!" (Act 1), "Mein Herr, was d?chten Sie von mir" (Act 1), "Nein, nein, ich zweifle gar nicht mehr" (Act 1), Nr.6 Introduktion:
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) виниловая пластинка

Одна из жемчужин несравненного оперного каталога Decca: в честь 200-летия со дня рождения Иоганна Штрауса лейбл переиздаёт запись оперетты «Летучая мышь» 1960 года под управлением Герберта фон Караяна. Великолепный венский состав: Хильде Гюден, Эрика Кёт, Вальтер Берри, Эрих Кунц и Венский филармонический оркестр!. Это переиздание на 180 г виниле выполнено с оригинальных стерео-лент в формате 24 бит/192 кГц. Издание поставляется в подарочной упаковке с факсимильным изданием оригинального буклета и дополнено записью гала-концерта с участием таких приглашенных оперных звезд, как Рената Тебальди, Юсси Бьёрлинг и Джоан Сазерленд.



Теги товара: Limited Edition, Rock Opera

Отзывы о товаре Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948715497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Strauss J.: Die Fledermaus
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Overture (2025 Remaster), Nr.1 Introduktion: "T?ubchen, das entflattert ist" (Act 1), Da schreibt meine Schwester Ida...Nein, mit solchen (Act 1), Nr.2 Terzett: "Nein, mit solchen Advokaten" (Act 1), Nr.3 Duett: "Komm mit mir zum Souper" (Act 1), Nr.4 Terzett: "So muss allein ich bleiben" (Act 1), Nr.5 Finale: "Trinke, Liebchen, trinke schnell" (Act 1), "Ich h?re Stimmen!" (Act 1), "Mein Herr, was d?chten Sie von mir" (Act 1), "Nein, nein, ich zweifle gar nicht mehr" (Act 1), Nr.6 Introduktion:
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Одна из жемчужин несравненного оперного каталога Decca: в честь 200-летия со дня рождения Иоганна Штрауса лейбл переиздаёт запись оперетты «Летучая мышь» 1960 года под управлением Герберта фон Караяна. Великолепный венский состав: Хильде Гюден, Эрика Кёт, Вальтер Берри, Эрих Кунц и Венский филармонический оркестр!. Это переиздание на 180 г виниле выполнено с оригинальных стерео-лент в формате 24 бит/192 кГц. Издание поставляется в подарочной упаковке с факсимильным изданием оригинального буклета и дополнено записью гала-концерта с участием таких приглашенных оперных звезд, как Рената Тебальди, Юсси Бьёрлинг и Джоан Сазерленд.


Теги товара: Limited Edition, Rock Opera
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Herbert von Karajan - Strauss J.: Die Fledermaus (Box) (0028948715497) виниловая пластинка - стоимость товара 15480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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