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Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка

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Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.07.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 230 руб. 
Начислим 528 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 149981
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка
18 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARILLION
filter_none Товар входит в коллекцию MARILLION

Коллекция MARILLION


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.07.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка

Track List

'Misplaced Childhood'(2017 Remaster)

A-1Pseudo Silk Kimono
A-2Kayleigh
A-3Lavender
A-4Bitter Suite
A-5Heart Of Lothian
B-1Waterhole (Expresso Bongo)
B-2Lords Of The Backstage
B-3Blind Curve
B-4Childhoods End?
B-5White Feather

Live at The Muziekcentrum Vredenburg,Utrecht,Netherlands October 15th,1985 First Night : Part 1

C-1Emerald Lies (Intro)
C-2Script For A Jester's Tear
C-3Incubus
D-1Chelsea Monday
D-2The Web

Live In Utrecht(Continued) : Part 2

E-1Pseudo Silk Kimono
E-2Kayleigh
E-3Lavender
E-4Bitter Suite
E-5Heart Of Lothian
F-1Waterhole (Expresso Bongo)
F-2Lords Of The Backstage
F-3Blind Curve
F-4Childhoods End?
F-5White Feather

Live In Utrecht(Continued) : Part 3

G-1Fugazi
H-1Garden Party
H-2Market Square Heroes



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.07.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

'Misplaced Childhood'(2017 Remaster)

A-1Pseudo Silk Kimono
A-2Kayleigh
A-3Lavender
A-4Bitter Suite
A-5Heart Of Lothian
B-1Waterhole (Expresso Bongo)
B-2Lords Of The Backstage
B-3Blind Curve
B-4Childhoods End?
B-5White Feather

Live at The Muziekcentrum Vredenburg,Utrecht,Netherlands October 15th,1985 First Night : Part 1

C-1Emerald Lies (Intro)
C-2Script For A Jester's Tear
C-3Incubus
D-1Chelsea Monday
D-2The Web

Live In Utrecht(Continued) : Part 2

E-1Pseudo Silk Kimono
E-2Kayleigh
E-3Lavender
E-4Bitter Suite
E-5Heart Of Lothian
F-1Waterhole (Expresso Bongo)
F-2Lords Of The Backstage
F-3Blind Curve
F-4Childhoods End?
F-5White Feather

Live In Utrecht(Continued) : Part 3

G-1Fugazi
H-1Garden Party
H-2Market Square Heroes


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 18230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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