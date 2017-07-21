Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.07.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 230 руб.
В наличии
Код товара: 149981
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18 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.07.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка
Track List
'Misplaced Childhood'(2017 Remaster)
|A-1
|Pseudo Silk Kimono
|A-2
|Kayleigh
|A-3
|Lavender
|A-4
|Bitter Suite
|A-5
|Heart Of Lothian
|B-1
|Waterhole (Expresso Bongo)
|B-2
|Lords Of The Backstage
|B-3
|Blind Curve
|B-4
|Childhoods End?
|B-5
|White Feather
Live at The Muziekcentrum Vredenburg,Utrecht,Netherlands October 15th,1985 First Night : Part 1
|C-1
|Emerald Lies (Intro)
|C-2
|Script For A Jester's Tear
|C-3
|Incubus
|D-1
|Chelsea Monday
|D-2
|The Web
Live In Utrecht(Continued) : Part 2
|E-1
|Pseudo Silk Kimono
|E-2
|Kayleigh
|E-3
|Lavender
|E-4
|Bitter Suite
|E-5
|Heart Of Lothian
|F-1
|Waterhole (Expresso Bongo)
|F-2
|Lords Of The Backstage
|F-3
|Blind Curve
|F-4
|Childhoods End?
|F-5
|White Feather
Live In Utrecht(Continued) : Part 3
|G-1
|Fugazi
|H-1
|Garden Party
|H-2
|Market Square Heroes
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.07.2017
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
MISPLACED CHILDHOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Track List
'Misplaced Childhood'(2017 Remaster)
|A-1
|Pseudo Silk Kimono
|A-2
|Kayleigh
|A-3
|Lavender
|A-4
|Bitter Suite
|A-5
|Heart Of Lothian
|B-1
|Waterhole (Expresso Bongo)
|B-2
|Lords Of The Backstage
|B-3
|Blind Curve
|B-4
|Childhoods End?
|B-5
|White Feather
Live at The Muziekcentrum Vredenburg,Utrecht,Netherlands October 15th,1985 First Night : Part 1
|C-1
|Emerald Lies (Intro)
|C-2
|Script For A Jester's Tear
|C-3
|Incubus
|D-1
|Chelsea Monday
|D-2
|The Web
Live In Utrecht(Continued) : Part 2
|E-1
|Pseudo Silk Kimono
|E-2
|Kayleigh
|E-3
|Lavender
|E-4
|Bitter Suite
|E-5
|Heart Of Lothian
|F-1
|Waterhole (Expresso Bongo)
|F-2
|Lords Of The Backstage
|F-3
|Blind Curve
|F-4
|Childhoods End?
|F-5
|White Feather
Live In Utrecht(Continued) : Part 3
|G-1
|Fugazi
|H-1
|Garden Party
|H-2
|Market Square Heroes
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Теги товара: Progressive Rock
Marillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 18230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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