Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
THERE GOES RHYMIN SIMON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб.
В наличии
Код товара: 642182
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17 840 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797201926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
THERE GOES RHYMIN SIMON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kodachrome, Tenderness, Take Me To The Mardi Gras, Something So Right, One Mans Ceiling Is Another Mans Floor, American Tune, Was A Sunny Day, Learn How To Fall, St. Judys Comet, Loves Me Like A Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Kodachrome, Tenderness, Take Me To The Mardi Gras, Something So Right, One Mans Ceiling Is Another Mans Floor, American Tune, Was A Sunny Day, Learn How To Fall, St. Judys Comet, Loves Me Like A Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797201926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
THERE GOES RHYMIN SIMON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kodachrome, Tenderness, Take Me To The Mardi Gras, Something So Right, One Mans Ceiling Is Another Mans Floor, American Tune, Was A Sunny Day, Learn How To Fall, St. Judys Comet, Loves Me Like A Rock
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Kodachrome, Tenderness, Take Me To The Mardi Gras, Something So Right, One Mans Ceiling Is Another Mans Floor, American Tune, Was A Sunny Day, Learn How To Fall, St. Judys Comet, Loves Me Like A Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - стоимость товара 17840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка