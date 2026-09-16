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Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 5
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 6
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 7
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 8
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 9
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 10
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 11
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 12
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
The Asylum Albums
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 5
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 6
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 7
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 8
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 9
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 10
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 11
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 12
  • Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб. 
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В наличии
Код товара: 716050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка
17 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497827022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
The Asylum Albums
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Coyote, Amelia, Furry Sings The Blues, A Strange Boy, Hejira, Song For Sharon, Black Crow, Blue Motel Room, Refuge Of The Roads, Overture-Cotton Avenue, Talk To Me, Jericho, Paprika Plains, Otis And Marlena, The Tenth World, Dreamland, Don Juan's Reckless Daughter, Off Night Backstreet, The Silky Veils Of Ardor, Happy Birthday 1975 (Rap), God Must Be A Boogie Man, Funeral (Rap), A Chair In The Sky, The Wolf That Lives In Lindsey, I's A Muggin' (Rap), Sweet Sucker Dance, Coin In The Pocket (Rap),
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Joni Mitchell Archives
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка

6LP — бокс-сет на черном виниле ограниченным тиражом. Альбомы Asylum (1976–1980) обновлены и представлены в премиальной упаковке с абстрактной обложкой из частной коллекции изобразительного искусства Митчелла. THE ASYLUM YEARS (1976-1980) углубляется в джазовое звучание Джони Митчелл на студийных альбомах конца 1970-х – Hejira (1976), Don Juan's Reckless Daughter (1977) и Mingus (1979) – и концертном альбоме Shadows and Light. (1980). Знаменитый басист и композитор, давний соратник Митчелла, Жако Пасториус занимает видное место на каждом из четырех альбомов этого набора наряду с другими известными джазовыми светилами, такими как Чарльз Мингус и Херби Хэнкок. THE ASYLUM YEARS (1976-1980) выходит в обновленном виде и представлен в премиальной упаковке с абстрактной обложкой из частной коллекции изобразительного искусства Митчелла.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497827022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
The Asylum Albums
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Coyote, Amelia, Furry Sings The Blues, A Strange Boy, Hejira, Song For Sharon, Black Crow, Blue Motel Room, Refuge Of The Roads, Overture-Cotton Avenue, Talk To Me, Jericho, Paprika Plains, Otis And Marlena, The Tenth World, Dreamland, Don Juan's Reckless Daughter, Off Night Backstreet, The Silky Veils Of Ardor, Happy Birthday 1975 (Rap), God Must Be A Boogie Man, Funeral (Rap), A Chair In The Sky, The Wolf That Lives In Lindsey, I's A Muggin' (Rap), Sweet Sucker Dance, Coin In The Pocket (Rap),
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Joni Mitchell Archives
Страна производитель
США
Описание
6LP — бокс-сет на черном виниле ограниченным тиражом. Альбомы Asylum (1976–1980) обновлены и представлены в премиальной упаковке с абстрактной обложкой из частной коллекции изобразительного искусства Митчелла. THE ASYLUM YEARS (1976-1980) углубляется в джазовое звучание Джони Митчелл на студийных альбомах конца 1970-х – Hejira (1976), Don Juan's Reckless Daughter (1977) и Mingus (1979) – и концертном альбоме Shadows and Light. (1980). Знаменитый басист и композитор, давний соратник Митчелла, Жако Пасториус занимает видное место на каждом из четырех альбомов этого набора наряду с другими известными джазовыми светилами, такими как Чарльз Мингус и Херби Хэнкок. THE ASYLUM YEARS (1976-1980) выходит в обновленном виде и представлен в премиальной упаковке с абстрактной обложкой из частной коллекции изобразительного искусства Митчелла.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Joni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (0603497827022) виниловая пластинка - по цене 17840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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