Top.Mail.Ru
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 1
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 2
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 3
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 4
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 5
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 6
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 7
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 8
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 2
  • Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 3
  • Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 4
  • Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 5
  • Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 6
  • Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 7
  • Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 8
  • Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 010 руб. 
Начислим 484 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка
15 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863067946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Once Twice Melody, Superstar, Pink Funeral, Through Me, Runaway ESP, Romance, Over And Over, Sunset, Only You Know, Another Go Around, Masquerade, Illusion Of Forever, Finale, The Bells, Hurts To Love, Many Nights, Modern Love Stories
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка

Once Twice Melody был представлен как концептуальный альбом, и его выход был разделен на четыре части, которые были выпущены в течение нескольких месяцев в 2021 году. Альбом получил положительные отзывы критиков и поклонников за свою атмосферную и мечтательную музыку, характерную для Beach House.

Отзывы о товаре Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863067946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Once Twice Melody, Superstar, Pink Funeral, Through Me, Runaway ESP, Romance, Over And Over, Sunset, Only You Know, Another Go Around, Masquerade, Illusion Of Forever, Finale, The Bells, Hurts To Love, Many Nights, Modern Love Stories
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Once Twice Melody был представлен как концептуальный альбом, и его выход был разделен на четыре части, которые были выпущены в течение нескольких месяцев в 2021 году. Альбом получил положительные отзывы критиков и поклонников за свою атмосферную и мечтательную музыку, характерную для Beach House.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Once Twice Melody (coloured) (5400863067946) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 15010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...