Top.Mail.Ru
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.5
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 290 руб. 
Начислим 461 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка
14 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.5
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Если бы не ты, Из Калинина в Тверь, Дарья Дарья, Болота Невы, На её стороне, Тень, Там, где взойдёт Луна, Мой друг доктор, Хилый закос под любовь, Тяжёлый рок, Некоторые женятся (а некоторые — так), Капитан Белый Снег, По дороге в Дамаск, 500, Брод, Нога Судьбы, Растаманы из Глубинки, Брат Никотин, Слишком Много Любви, Псалом 151, Кардиограмма, Северный Цвет, Имя моей тоски, Луна, успокой меня, Сварог, Телохранитель, Пока несут сакэ, Сын плотника, Стоп, машина!, Маша и медведь, Цветы Йошивары, Ф
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Собрание Естественных Альбомов
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Релиз пятого тома виниловой антологии группы «Аквариум» состоялся в 2014 году. В его состав входят два альбома конца 90-х и три альбома начала 00-х годов. Подготовкой записей к изданию занимался известный звукорежиссёр Евгений Гапеев, который произвёл полную реставрацию фонограмм и выполнил необходимый для винила мастеринг. Релиз V тома Собрания Естественных Альбомов «Аквариума» осуществила компания «Бомба Мьюзик» при участии лейбла Solyd records. Коробка бокса выполнена из прочного картона. Все вошедшие в коллекцию пластинки упакованы в разворотные конверты, а также содержат внутренние иллюстрированные конверты. Производство винилов V тома антологии «Аквариума» велось в Германии. Все альбомы напечатаны на 180-граммовых дисках-гигантах чёрного цвета. Пластинки также распространяются в виде самостоятельных релизов. Ни один из вошедших в этот бокс альбомов ранее на виниле не издавался. Пятый том Собрания Естественных Альбомов «Аквариума» на виниле составили работы: «Лилит», «Пси», «Сестра Хаос», «Песни Рыбака» и «Zoom Zoom Zoom». Тираж коллекционного бокса ограничен, его допечатка в дальнейшем не планируется.

Отзывы о товаре Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.5
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Если бы не ты, Из Калинина в Тверь, Дарья Дарья, Болота Невы, На её стороне, Тень, Там, где взойдёт Луна, Мой друг доктор, Хилый закос под любовь, Тяжёлый рок, Некоторые женятся (а некоторые — так), Капитан Белый Снег, По дороге в Дамаск, 500, Брод, Нога Судьбы, Растаманы из Глубинки, Брат Никотин, Слишком Много Любви, Псалом 151, Кардиограмма, Северный Цвет, Имя моей тоски, Луна, успокой меня, Сварог, Телохранитель, Пока несут сакэ, Сын плотника, Стоп, машина!, Маша и медведь, Цветы Йошивары, Ф
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Собрание Естественных Альбомов
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Релиз пятого тома виниловой антологии группы «Аквариум» состоялся в 2014 году. В его состав входят два альбома конца 90-х и три альбома начала 00-х годов. Подготовкой записей к изданию занимался известный звукорежиссёр Евгений Гапеев, который произвёл полную реставрацию фонограмм и выполнил необходимый для винила мастеринг. Релиз V тома Собрания Естественных Альбомов «Аквариума» осуществила компания «Бомба Мьюзик» при участии лейбла Solyd records. Коробка бокса выполнена из прочного картона. Все вошедшие в коллекцию пластинки упакованы в разворотные конверты, а также содержат внутренние иллюстрированные конверты. Производство винилов V тома антологии «Аквариума» велось в Германии. Все альбомы напечатаны на 180-граммовых дисках-гигантах чёрного цвета. Пластинки также распространяются в виде самостоятельных релизов. Ни один из вошедших в этот бокс альбомов ранее на виниле не издавался. Пятый том Собрания Естественных Альбомов «Аквариума» на виниле составили работы: «Лилит», «Пси», «Сестра Хаос», «Песни Рыбака» и «Zoom Zoom Zoom». Тираж коллекционного бокса ограничен, его допечатка в дальнейшем не планируется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка - по цене 14290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...