Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Релиз пятого тома виниловой антологии группы «Аквариум» состоялся в 2014 году. В его состав входят два альбома конца 90-х и три альбома начала 00-х годов. Подготовкой записей к изданию занимался известный звукорежиссёр Евгений Гапеев, который произвёл полную реставрацию фонограмм и выполнил необходимый для винила мастеринг. Релиз V тома Собрания Естественных Альбомов «Аквариума» осуществила компания «Бомба Мьюзик» при участии лейбла Solyd records. Коробка бокса выполнена из прочного картона. Все вошедшие в коллекцию пластинки упакованы в разворотные конверты, а также содержат внутренние иллюстрированные конверты. Производство винилов V тома антологии «Аквариума» велось в Германии. Все альбомы напечатаны на 180-граммовых дисках-гигантах чёрного цвета. Пластинки также распространяются в виде самостоятельных релизов. Ни один из вошедших в этот бокс альбомов ранее на виниле не издавался. Пятый том Собрания Естественных Альбомов «Аквариума» на виниле составили работы: «Лилит», «Пси», «Сестра Хаос», «Песни Рыбака» и «Zoom Zoom Zoom». Тираж коллекционного бокса ограничен, его допечатка в дальнейшем не планируется.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитDream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) виниловая пла...
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитBlack Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) винилова...
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитVarious Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (425180418103...
-
В наличииЦена 14 060 руб.3515 руб. в СплитGhost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) вин...
-
В наличииЦена 14 070 руб.3518 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) вини...
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитЛучшие 50 (5LP BOX)
-
В наличииЦена 14 290 руб.3573 руб. в СплитАквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004...
-
В наличииЦена 14 290 руб.3573 руб. в СплитАквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.2 (5Lp Box) (4640004...
-
В наличииЦена 14 290 руб.3573 руб. в СплитАквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.6 (5Lp Box) (4640004...
-
В наличииЦена 14 300 руб.3575 руб. в СплитArch Enemy - Blood Dynasty (coloured) (0198028389518) виниловая ...
-
В наличииЦена 14 300 руб.3575 руб. в СплитArchive - Call To Arms & Angels (Box) (coloured) (5400863065966)...
-
В наличииЦена 14 300 руб.3575 руб. в Сплит0801056803016, Candlemass, Nightfall (Box) (coloured) виниловая ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.5 (5Lp Box) (4640004136310) виниловая пластинка