Описание товара 0801056803016, Candlemass, Nightfall (Box) (coloured) виниловая пластинка

Классический Doom Metal. NIGHTFALL - это классический альбом, но было время, когда он мог так и не увидеть свет дня. И только благодаря безызвестному водителю лондонского автобуса, история Candlemass не закончилась ещё тогда. Ему понравилась демоBewitched (записанная в марте 1987), David Constable услышал её и подписал Candlemass для новой английской компании Axis. Mats Ekstrom оставил группу, потому что он не мог репетировать так много, как того хотели остальные, потому что работал по ночам, и его место занял Jan Lind. Он приехал из очень отдалённого городка на севере Швеции и сначала собирался только перезаписать демоBewitched с собственно Bewitched и невыпущенной Battlecry в Thunderload. Вторым новым участником стал Lars Johansson из Boden. Он присоединился к группе летом 1987 просто для короткого турне с King Diamond. Но он упал и сломал руку буквально за день до турне, и гитарист Mike Wead заменил Lars (Mike Wead сейчас переехал к Jan и прослушивался, прежде чем группа решила остаться с Lars Johansson. Работу Mike можно услышать на записиBlack Candles в песне с соло и гармошкой). Ну, и последнее добавление к группе - человек- гора Messiah Marcolin (по паспорту Jan, Bror, Alfredo, но потом он переименовался в Messiah). Он позвонил Leif среди ночи и исполнилSolitude а- капелло, пока его мама держала телефонную трубку. Messiah был настолько уверен, что станет новым вокалистом Candlemass, что переехал в Аплэнд Васби ещё до того, как получил эту работу. Само собой, он её получил. Группа проштудировала его насчёт песен Epicus., и Messiah спел всё, не соврав ни на одной ноте. Кроме того, он стал лицом Candlemass. Его запомнили, да и как не запомнишь парня в костюме обезьяны, который как угорелый носится по сценеx Именно он предложил использовать картинку Thomas Cole The Voyage of Life для обложек альбома. За небольшую сумму в 250 долларов Candlemass получили право на использование этих прекрасных шедевров. Идея записать похоронный марш Шопена Marche Funebre тоже принадлежала Messiah. Он стал безумно популярен на бесконечных живых выступлениях Candlemass и на студийной версии Nightfall. Messiah даже сыграл важную роль в выборе названия для альбома. Сначала Leif хотел назвать его Gothic Stone, но Messiah не переносил ничего круглого, так что пластинка получила название Nightfall. Быть может, истинная причина состояла в том, что на обложке ему хотелось видеть картинку Thomas Cole Old age. Candlemass снова записывались в Thunderload. Снова с Ragne Wahlquist и с целью добиться самого тяжёлого продюсера. При высочайшем качестве песен звучание тоже должно было выглядеть необыкновенно. Всё началось действительно круто, Bewitched был записан на плёнку, Well of Souls (название взято с египетской части первого фильма про Индиану Джонса), Dark are the Veils of Death, Mourners Lament (песня, у которой сначала был совершенно другой куплет) и прочие шедевры. At the Gallows End была единственной песней, с которой возникли проблемы, потому что припев как-то не звучал. Сначала она была записана так, что Messiah приходилось проговаривать более 3000 слов - куда больше, чем нужно. Она звучала как ранний рэп. Но материал настолько хорош, что сведение Thunderload только выступило в качестве справедливого суда. Самая ответственная задача легла на плечи Mats Lindfors, юного гения продюсерской работы того времени. Он решил, что Nightfall требует более современного металлического звучания. Альбом приобрёл окончательный вид за 10 дней напряжённой работы. И всё благодаря талантам Mats Lindfors, проявленным в Stockholm Recording Studio.