Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка
"Technical Ecstasy" - седьмой студийный альбом британской группы Black Sabbath, выпущенный в 1976 году. Альбом стабильно продавался и в конце концов получил свою "платину" в Великобритании и "золото" в США. "Technical Ecstasy" достиг 13-го места в хит-параде Великобритании и 51-го места в хит-параде американского журнала Billboard. Супер делюкс издание на пяти винилах в бокс-сете включает:. новую ремастированную версию альбома на чёрном виниле;. новые миксы и альтернативные версии треков, смикшированных музыкальным продюсером Стивеном Уилсоном на 2 винилах;. концертные записи, сделанные во время мирового тура Black Sabbath в поддержку "Technical Ecstasy" в 1976- 77 годах;. реплику концертной программы мирового тура 1976 - 77 годов;. 40-страничную книгу с фото, артворками и аннотациями к песням;. цветной полноформатный постер. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд. Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 240 руб.3310 руб. в СплитBob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Re...
-
В наличииЦена 13 240 руб.3310 руб. в СплитVarious Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804...
-
В наличииЦена 13 240 руб.3310 руб. в СплитVarious Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804...
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) в...
-
В наличииЦена 13 470 руб.3368 руб. в СплитJudee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пла...
-
В наличииЦена 13 470 руб.3368 руб. в СплитJudee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пла...
-
В наличииЦена 13 470 руб.3368 руб. в СплитOST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Her...
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитDream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) виниловая пла...
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитVarious Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (425180418103...
-
В наличииЦена 14 060 руб.3515 руб. в СплитGhost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) вин...
-
В наличииЦена 14 070 руб.3518 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) вини...
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитЛучшие 50 (5LP BOX)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Отзывы о товаре Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка