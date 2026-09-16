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Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка

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Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 1
Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 2
Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 3
Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 4
Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Extended Impera
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 3
  • Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 4
  • Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб. 
Начислим 454 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка
14 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448911537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Extended Impera
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Impera. Imperium, Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Watcher In The Sky, Dominion, Twenties, Darkness At The Heart Of My Love, Griftwood, Bite Of Passage, Respite On The Spitalfields, Live From The Ministry. Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Phantomime. See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don't Need Another HeroStay, Stay Performer – Cardinal Copia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impera. Imperium, Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Watcher In The Sky, Dominion, Twenties, Darkness At The Heart Of My Love, Griftwood, Bite Of Passage, Respite On The Spitalfields, Live From The Ministry. Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Phantomime. See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don't Need Another HeroStay, Stay Performer – Cardinal Copia

Отзывы о товаре Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448911537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Extended Impera
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Impera. Imperium, Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Watcher In The Sky, Dominion, Twenties, Darkness At The Heart Of My Love, Griftwood, Bite Of Passage, Respite On The Spitalfields, Live From The Ministry. Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Phantomime. See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don't Need Another HeroStay, Stay Performer – Cardinal Copia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impera. Imperium, Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Watcher In The Sky, Dominion, Twenties, Darkness At The Heart Of My Love, Griftwood, Bite Of Passage, Respite On The Spitalfields, Live From The Ministry. Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Phantomime. See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don't Need Another HeroStay, Stay Performer – Cardinal Copia
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка - стоимость товара 14060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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