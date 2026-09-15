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Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка

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Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 1
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 2
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 3
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 4
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 5
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 6
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 7
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 8
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 9
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 10
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 11
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 12
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Judee Sill
Альбом (сингл)
Heart Food
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 1
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 2
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 3
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 4
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 5
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 6
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 7
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 8
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 9
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 10
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 11
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 12
  • Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 470 руб. 
Начислим 436 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692646
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка
13 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Judee Sill
Альбом (сингл)
Heart Food
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Theres A Rugged Road, The Kiss, The Pearl, Down Where The Valleys Are Low, The Vigilante, Soldier Of The Heart, The Phoenix, When The Bridegroom Comes, The Donor, Untitled
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Judee Sill / Heart Food (Black Vinyl) (1LP) является выдающимся произведением, погружающим слушателя в уникальный мир музыки 70-х годов. Этот альбом объединяет в себе утонченные мелодии и глубокие тексты, отражающие личные переживания и философские размышления авторки. Его звучание наполнено теплом и искренностью, что делает каждое прослушивание настоящим музыкальным путешествием. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию этот шедевр, который непременно порадует ценителей качественной музыки.

Отзывы о товаре Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Judee Sill
Альбом (сингл)
Heart Food
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Theres A Rugged Road, The Kiss, The Pearl, Down Where The Valleys Are Low, The Vigilante, Soldier Of The Heart, The Phoenix, When The Bridegroom Comes, The Donor, Untitled
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Judee Sill / Heart Food (Black Vinyl) (1LP) является выдающимся произведением, погружающим слушателя в уникальный мир музыки 70-х годов. Этот альбом объединяет в себе утонченные мелодии и глубокие тексты, отражающие личные переживания и философские размышления авторки. Его звучание наполнено теплом и искренностью, что делает каждое прослушивание настоящим музыкальным путешествием. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию этот шедевр, который непременно порадует ценителей качественной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judee Sill - Heart Food (Analogue) (0707129301413) виниловая пластинка – стоимость товара 13470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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