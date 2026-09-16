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OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка

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OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 3
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 4
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 5
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 6
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 7
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 8
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 9
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 10
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 11
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 12
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 3
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 3
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 4
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 5
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 6
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 7
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 8
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 9
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 10
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 11
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 12
  • OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 
Начислим 426 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка
13 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5024545847710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 3
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Attract Movie (Arcade Version), Attract -Embu- (Arcade Version), Character Select (Arcade Version), Continue (Arcade Version), Eddy Gordo (Arcade Version), Heihachi Mishima (Arcade Version), Ogre (Arcade Version), Staff Roll (Arcade Version), Tiger Jackson (Playstation Version), Game Over (Arcade Version), Dr. Bosconovitch (Playstation Version), Hwoarang (Arcade Version), Jin Kazama (Arcade Version), For Hidden Characters (Arcade Version), King (Arcade Version), Gon (Playstation Version), Lei Wu
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка

Саундтрек третьей части одной из самых успешных файтинг-игр для ПК всех времен, Tekken 3 от Namco, которая была выпущена в 1997 году для Arcade и в 1998 году для PlayStation. Саундтреки были ремастированы специально для этого релиза и отпечатаны на аудиофильских 180 г виниловых пластинках. На сегодняшний день продано более 27 миллионов копий серии Tekken. Оба саундтрека (Arcade и PlayStation) были курированы всемирно известным игроком в файтинг-игры и чемпионом мира Райаном Хартом для этого переиздания.

Отзывы о товаре OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5024545847710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 3
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Attract Movie (Arcade Version), Attract -Embu- (Arcade Version), Character Select (Arcade Version), Continue (Arcade Version), Eddy Gordo (Arcade Version), Heihachi Mishima (Arcade Version), Ogre (Arcade Version), Staff Roll (Arcade Version), Tiger Jackson (Playstation Version), Game Over (Arcade Version), Dr. Bosconovitch (Playstation Version), Hwoarang (Arcade Version), Jin Kazama (Arcade Version), For Hidden Characters (Arcade Version), King (Arcade Version), Gon (Playstation Version), Lei Wu
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек третьей части одной из самых успешных файтинг-игр для ПК всех времен, Tekken 3 от Namco, которая была выпущена в 1997 году для Arcade и в 1998 году для PlayStation. Саундтреки были ремастированы специально для этого релиза и отпечатаны на аудиофильских 180 г виниловых пластинках. На сегодняшний день продано более 27 миллионов копий серии Tekken. Оба саундтрека (Arcade и PlayStation) были курированы всемирно известным игроком в файтинг-игры и чемпионом мира Райаном Хартом для этого переиздания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Tekken 3 (Namco Sounds) (Box) (5024545847710) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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